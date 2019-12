Ăn theo bão giá tăng phi mã, áo in hình thịt lợn tươi sống gây sốt chợ mạng

Ăn theo việc tăng giá chóng mặt, những chiếc áo in hình thịt lợn thời gian gần đây được rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Áo in hình thịt lợn được rao bán với giá 200.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, cả bộ áo quần in thịt lợn có giá 400.000 đồng/bộ. Theo một số người bán, loại áo này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khách hàng muốn mua đều phải đặt trước vài ngày, hàng mới về. Một người chuyên nhận oder quần áo Trung Quốc ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, áo hình thịt lợn được nhiều khách đặt khoảng chục ngày nay. Mỗi lần về chỉ có số lượng hạn chế nên nhiều khi không đủ cho khách. Trên Taobao loại áo này có giá 35 - 40 tệ/chiếc (khoảng 115.000 – 130.000 đồng/chiếc) chưa bao gồm thuế phí và cước vận chuyển. Áo hình thịt lợn có nhiều kiểu như áo khoác, áo phông, áo ba lỗ. Họa tiết in trên áo có thể là sườn, thịt ba chỉ hay tim, gan... Ngoài ra, còn có cả tất in hình thịt lợn xuất hiện trên thị trường. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Giá thịt lợn tăng chóng mặt. Nguồn: VTV24.

