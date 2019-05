The Zei Mỹ Đình mở bán: Lộ “góc khuất” tai tiếng, khách hàng thận trọng

(Kiến Thức) - Dự án The Zei Mỹ Đình được mở bán hoành tráng, nhưng điều đáng nói là chủ đầu tư - HD Mon Holdings rất tai tiếng vì HD Mon City bàn giao không đúng hợp đồng, cư dân liên tục giăng băng rôn phản đối.

Dự án The Zei Mỹ Đình tọa lạc tại số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa được chủ đầu tư HD Mon Holdings chính thức mở bán.

Quảng cáo hoành tráng, thực tế có khác xa?



Tại sự kiện mở bán ngày 18/5, The Zei Mỹ Đình được giới thiệu rất hoành tráng với hàng loạt mỹ từ bay bổng: “Là thành phố thu nhỏ với tổ hợp nhiều tiện ích và không gian sống xanh ở trung tâm Mỹ Đình, phía Tây Hà Nội. Một thị trấn thu nhỏ đẳng cấp quốc tế với các tiện ích”, hay “Chung cư The Zei được lấy cảm hứng từ sự tinh tế của văn hóa Nhật Bản, HD Mon dành nhiều tâm huyết để đầu tư một The Zei với phong cách hoàn toàn khác biệt, một chuẩn mực mới cho cuộc sống đương đại…”.

Công trường xây dựng The Zei Mỹ Đình.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, dự án The Zei Mỹ Đình bên cạnh điểm cộng thì cũng không ít các điểm trừ mà chủ đầu tư HD Mon Holdings "cố tình" ẻm đi.

The Zei Mỹ Đình tọa lạc ở vị trí “vàng” của Thủ đô Hà Nội khi được 3 trục đường lớn là Hàm Nghi - Nguyễn Cơ Thạch - Lê Đức Thọ "ôm trọn"; cũng nằm rất gần Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi thường xuyên tổ chức những hoạt động nổi văn hóa - giải trí.

Khác xa so với việc chào bán hoành tráng... Tuy nhiên, ghi nhận thực địa xây dựng dự án ngày 19/5, PV ghi nhận: Khác xa với việc mở bán hoành tráng, công trường dự án The Zei Mỹ Đình rất ngổn ngang, bừa bộn. Vật liệu xây dựng được chất thành đống rải rác, công nhân ở tình trạng lác đác làm việc. Càng ngạc nhiên hơn khi mà dự án dự kiến bàn giao cho khách mua vào quý 1/2021 nhưng mới chỉ xây xong phần móng. Tính từ bây giờ tới thời điểm bàn giao, còn hơn 1,5 năm, liệu khách có được nhận căn hộ đúng thời hạn hay không... lại là một câu hỏi khó có đáp án chính xác?! ... bên trong dự án, The Zei Mỹ Đình mới chỉ xây xong phần móng.

Mới khởi công, chưa thành hình hài... đã ẵm giải thưởng "Dự án xanh và thông minh": Có tin cậy được không?

Một điểm đáng chú ý là việc The Zei Mỹ Đình dính tai tiếng lùm xùm khi mới khởi công được khoảng hơn 3 tháng (dự án khởi công vào quý 1/2019).

Cụ thể, The Zei bất ngờ lọt danh sách 36 dự án xu thế trên thị trường bất động sản được vinh danh vào cuối tháng 3/2019.

Theo đó, cuộc bình chọn diễn ra với 3 hạng mục gồm: Dự án xanh và thông minh; Dự án hút dòng tiền; Dự án nghỉ dưỡng hàng đầu. Trong 3 hạng mục này thì The Zei Mỹ Đình “ẵm” giải “Dự án xanh và thông minh”.

Việc The Zei Mỹ Đình bất ngờ được vinh danh khi thậm chí phần móng của công trình vẫn chưa xong khiến không ít người quan tâm tới thị trường bất động sản Việt kinh ngạc, bàn tán vì rõ ràng điều này không có sức thuyết phục và càng khiến khách hàng cần phải rất thận trọng khi xuống tiền mua căn hộ...

The Zei Mỹ Đình nằm ngay gần "đàn anh" HD Mon City.

The Zei Mỹ Đình có nối gót "đàn anh" HD Mon City đầy tai tiếng?

Theo quan sát, khoảng cách dự án The Zei Mỹ Đình rất gần với tòa chung cư HD Mon City - một dự án đầy tai tiếng của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hải Đăng, vốn là Công ty con của HD Mon Holdings.

Trước đó, nhiều cư dân ở HD Mon City đã tập trung để phản ứng chủ đầy tư một cách gay gắt vì khi nhận bàn giao căn hộ, các gia đình mới ngã ngửa phát hiện diện tích thiếu hụt so với hợp đồng đã ký kết trước đó. Con số thiếu hụt trung bình ở các hộ dân từ 1 - 2m2.

Băng rôn được cư dân HD Mon City treo phía ngoài căn hộ phản đối Chủ đầu tư. Không dừng ở đó, một số căn hộ bị sai hướng. Thang máy tại tòa nhà lắp không đúng chuẩn theo quy định về tốc độ, chiều dài thang hàng. Thậm chí, cư dân còn phải dùng chung thang máy với thang chở hàng, chở rác... Nhà sinh hoạt cộng đồng bị tận dụng thành nơi làm việc của công ty ở tầng 1 của tòa B2. Tầng hầm B1, B2 bị thấm dột mỗi khi trời mưa to…

Hình ảnh cư dân tòa nhà HD Mon City tập trung nhau đòi quyền lợi.

Dù phản ánh quyết liệt nhưng do chủ đầu tư giải quyết không thấu đáo nên cư dân HD Mon City đã căng băng rôn ra phía ngoài các căn hộ để đòi quyền lợi. Đến nay, việc căng băng rôn vẫn tiếp diễn.

Trên thực tế, “bài học” từ HD Mon City đã quá rõ ràng với cả ngàn người bỏ tiền mua nhà và đang "ngậm trái đắng". Ở dự án The Zei Mỹ Đình, liệu có lặp lại kịch bản "tệ" vậy không? Câu trả lời này vẫn để ngỏ với chủ đầu tư nhưng là khách hàng thông minh, hãy tìm hiểu và thật sự an tâm thì mới quyết định tậu căn hộ...

Dự án The Zei Mỹ Đình được chủ đầu tư HD Mon Holdings công khai bảng giá bán căn hộ từ 39 triệu đồng/m2; được xây dựng với quy mô một tòa chung cư cao 42 tầng nổi; trong đó từ tầng 1- 4 là trung tâm thương mại và dịch vụ; tầng 5 - 40 là các căn hộ cao cấp hạng A; tầng 41 - 42 là kỹ thuật và vườn treo trên cao. Ngoài ra, tòa chung cư này còn có 4 tầng hầm. Dự kiến dự án bàn giao nhà cho khách mua vào quý 1/2021.

Kiến Thức tiếp tục thông tin về vụ việc The Zei Mỹ Đình tới bạn đọc.