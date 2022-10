The Choai Villa Sóc Sơn "xẻ thịt rừng phòng hộ"... kinh doanh tấp nập?

Cuối năm 2018, dư luận không khỏi bức xúc về về việc nhiều héc ta rừng nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị “xẻ thịt” xây dựng trái phép vô tư diễn ra và đi vào hoạt động nhưng không hề bị xử lý.



Cũng cùng thời điểm đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4893/UBND-ĐT ngày 10/10/2018 yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Tuy nhiên, đến nay, hoạt động xẻ núi, bạt đồi và xây dựng trái phép biệt thự, nhà xưởng, nhà vườn homestay... vẫn cứ diễn ra hằng ngày trên đất rừng tại xã Minh Phú, Sóc Sơn. Các công trình biệt thự, villa đồ sộ vẫn còn nguyên, thậm chí vẫn hoạt động kinh doanh tấp nập...

Theo khảo sát của PV, dọc đường vào thôn Lâm Trường, hàng loạt những tòa biệt thự hoành tráng xây dựng kiên cố trên sườn đồi hoặc bên hồ. Có thể kể đến các khu nghỉ dưỡng: The Choai Villa, U-LESA, Thiên Phú Lâm, The Homie… Trong đó, phải kể đến khu nghỉ dưỡng hàng nghìn m2 The Choai Villa

Khu nghỉ dưỡng hàng nghìn m2 ngang nhiên hoạt động trong rừng phòng hộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, The Choai Villa là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng “có tiếng” tại Sóc Sơn, được rất nhiều bạn trẻ biết đến. Theo đó, The Choai Villa là tổ hợp 01 Villa Nhà kính và 03 căn bungalow với tổng diện tích gần 2.000m2, nằm trọn trong rừng phòng hộ thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

The Choai Villa là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Sóc Sơn The Choai Villa cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các bài viết về các khu resort, homestay nghỉ dưỡng trên mạng internet. Ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy cái tên “The Choai Villa” tại các website chuyên về nghỉ dưỡng như airbnb, thuevilla, khunghiduong, halotravel, kenhhomstay… Với mức giá từ 1.300.000 đồng đến 6.900.000 đồng/đêm, tùy theo loại phòng và ngày trong hoặc cuối tuần.



Theo bảng giá và danh sách đặt phòng do chính The Choai Villa đăng tải trên trang facebook The Choai Villa Sóc Sơn, có thể thấy rất hiếm ngày các căn nhà thuộc tổ hợp này còn trống.

Luôn tự hào về việc kinh doanh thuận lợi, hiếm khi có phòng trống

Với tiêu chuẩn cả khu chứa được từ 30 - 35 người/ngày, có thể thấy lượng khách ra vào, nghỉ dưỡng tại tổ hợp này là không nhỏ. Điều này đặt ra "nguy cơ cao" trong phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường rừng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... tại The Choai Villa khi liên tục phục vụ số lượng lớn du khách.

Thực tế, The Choai Villa và nhiều công trình liên quan đến nghỉ dưỡng khác được xây dựng trong khu vực rừng phòng hộ của thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn vốn đã vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ rừng. Năm 2018, trả lời báo chí, ông Lê Văn Sơn - nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội cho hay:

“Toàn bộ khu vực thôn Lâm Trường có diện tích rừng phòng hộ khoảng hơn 100ha, chưa có bất kỳ khu dịch vụ nào được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tất cả đều là tự phát, bởi đã là rừng phòng hộ thì không thể xây dựng nhiều công trình trên đó được.

Như vậy, huyện Sóc Sơn không được hưởng lợi gì từ những khu dịch vụ trên, trái lại còn xảy ra nhiều bất cập về quản lý bảo vệ rừng, nguy cơ gây cháy rừng, gây mất an ninh trật tự từ hoạt động kinh doanh trái phép này là rất cao.”

The Choai Villa tọa lạc giữa những cây rừng phòng hộ tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn

Chính quyền địa phương "đá" trách nhiệm?

Để làm rõ hơn về các hoạt động của The Choai Villa, phóng viên (PV) đã liên hệ với hotline 0899448999 được đăng tải trên trang fanpage Facebook The Choai Villa Sóc Sơn và nhiều website khác. Khi được biết PV muốn gặp đơn vị chủ quản để tìm hiểu về việc The Choai Villa có hoạt động đúng các quy định hiện hành không, thì người trực điện thoại chỉ trả lời ngắn gọn:

“Muốn biết sai hay không thì hỏi xã (UBND xã Minh Phú - Phóng viên) nhé”.

Sau câu trả lời trên, lại thêm câu hỏi phát sinh mà chưa có lời giải đáp: UBND xã Minh Phú liên quan gì tới hoạt động của Theo Choai Villa?

Đi tìm câu trả lời, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Trả lời PV, ông Hân bày tỏ rất bất ngờ và không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói "Muốn biết sai hay không thì hỏi xã".

Ông Hân cho biết, để xảy ra tình trạng loạt khu nghỉ dưỡng, villa hoạt động trái phép tại thôn Lâm Trường, ngoài trách nhiệm của UBND xã Minh Phú, còn có trách nhiệm của Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

Đơn vị chủ quản The Choai Villa ám chỉ rằng UBND xã Minh Phú có sự "liên quan" đến hoạt động của tổ hợp này?

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thực trạng lấn chiếm, kinh doanh trong rừng phòng hộ này (dù chỉ cách Bản quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội 2km) chẳng hề thuyên giảm, mà còn có chiều hướng gia tăng. Dư luận đặt ra nghi vấn, có hay không nghi vấn "lợi ích nhóm" để các đơn vị tự do lấn chiếm rừng phòng hộ trên địa bàn? Vì lý do gì mà cơ quan hành chính địa phương lại né tránh trả lời báo chí, đồng thời “bỏ qua” cho các sai phạm đang ngày ngày tiếp diễn? Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm vào cuộc thanh kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm trên. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Được biết, tháng 10/2018, liên quan đến quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng tại xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ký ban hành Quyết định 3391/QĐ – UBND huyện về việc tạm đình chỉ các nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú (trừ nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng) để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Trước đó, đoàn thanh tra công vụ huyện Sóc Sơn đã làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Kết luận cho thấy, ông Hân chưa tập trung thực hiện, chậm thực hiện, thậm chí không chấp hành theo ý kiến của lãnh đạo. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hân cũng có một số vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo… Không chỉ ông Hân, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội cũng từng bị UBND thành phố Hà Nội ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo hồi tháng 9/2019. Theo đó, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội đã có vi phạm trong công tác quản lý hồ sơ đất rừng Sóc Sơn không rõ ràng.