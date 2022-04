Thanh tra GTVT và CS môi trường “đột kích” xe quá tải: Doanh nghiệp đến xin xử phạt... "nhẹ"

Sáng 24/4, lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) TP.Hà Nội do ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã mời phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đến khu vực tả đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) để tuyên truyền về hoạt động xử lý tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Đây là buổi ra quân kiểm tra, xử lý đột xuất của lực lượng chức năng sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh về tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tung hoành trên đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) khiến người và phương tiện tham gia giao thông khiếp sợ, kết cấu đường bộ bị hư hỏng. Để việc xử lý được hiệu quả, tránh tình trạng các xe tải né chốt, lực lượng chức năng đã sử dụng nghiệp vụ, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận, quan sát trước tình hình. Khi phát hiện các xe tải có dấu hiệu vi phạm thì thông báo lực lượng điểm chốt để dừng xe, kiểm tra và xử lý. Chỉ trong thời gian ngắn, Tổ liên ngành đã phát hiện, dừng và xử lý nhiều trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, chở vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường. Thành thùng của chiếc xe tải này được cơi nới rất rõ ràng (nhìn từ điểm ốc vít trên thùng xe). Có nhiều xe tải cơi nới thành thùng lên đến 200%. Việc lực lượng chức năng ra quân “đột kích”, quyết liệt xử lý các xe tải cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường đã góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường tả đê sông Hồng, đồng thời cũng răn đe các xe tải có ý định vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình lực lượng chức năng khảo sát, quanh khu vực tả đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) luôn xuất hiện một nhóm người bám theo để thông báo điểm chốt cho cánh tài xế nhằm né tránh, gây không ít khó khăn. Hoặc có những tài xế lái xe có dấu hiệu vi phạm, khi bị lực lượng liên ngành dừng xe để kiểm tra thì "cố thủ" nhiều giờ trong ca-bin để gọi điện "cầu cứu". Thậm chí, có cả trường hợp chủ doanh nghiệp đến tận chốt xử lý để xin lực lượng liên ngành bỏ qua vi phạm. Điển hình là tài xế điều khiển chiếc xe tải cơi nới thành thùng, mang biển kiểm soát 29H-564.18, phía trước kính xe gắn lô gô “AVHN”, cố thủ nhiều giờ trên xe, để gọi điện “cầu cứu”. Đến khoảng 12h45, xuất hiện người phụ nữ lạ mặt, tự xưng làm việc tại “Giaothong24h.vn” và rút từ ví ra một chiếc thẻ hội viên của “Hội giao thông Việt Nam”, được in tên Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1976, nhằm xin lực lượng chức năng xử phạt nhẹ cho chiếc xe tải 29H-564.18. Người phụ nữ này còn muốn “kiểm tra” hoạt động tác nghiệp báo chí của một số phóng viên, nhà báo đang phối hợp với lực lượng liên ngành ghi nhận, tuyên truyền hoạt động xử lý xe tải vi phạm tại chốt. Tuy nhiên, ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ TP.Hà Nội cho biết, tổ công tác liên ngành kiên quyết xử lý nghiêm những xe vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chiếc xe tải biển số 29H-564.18 vi phạm là của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng, đăng ký trụ sở tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (thông tin về hoạt động của doanh nghiệp này sẽ được phóng viên tìm hiểu và phản ánh chi tiết trong các bài viết sau). Ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ TP.Hà Nội cho biết, tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng, xe chở vật liệu xây dựng gây khói bụi ô nhiễm môi trường đang được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội rất quan tâm. Các trường hợp dù không chở hàng nhưng phát hiện cơi nới thì tổ công tác vẫn dừng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. (Hình ảnh chiếc xe tải nhanh chóng chuyển hướng, né chốt khi phát hiện lực lượng liên ngành).

Sáng 24/4, lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) TP.Hà Nội do ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã mời phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đến khu vực tả đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) để tuyên truyền về hoạt động xử lý tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Đây là buổi ra quân kiểm tra, xử lý đột xuất của lực lượng chức năng sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh về tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tung hoành trên đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) khiến người và phương tiện tham gia giao thông khiếp sợ, kết cấu đường bộ bị hư hỏng. Để việc xử lý được hiệu quả, tránh tình trạng các xe tải né chốt, lực lượng chức năng đã sử dụng nghiệp vụ, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận, quan sát trước tình hình. Khi phát hiện các xe tải có dấu hiệu vi phạm thì thông báo lực lượng điểm chốt để dừng xe, kiểm tra và xử lý. Chỉ trong thời gian ngắn, Tổ liên ngành đã phát hiện, dừng và xử lý nhiều trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, chở vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường. Thành thùng của chiếc xe tải này được cơi nới rất rõ ràng (nhìn từ điểm ốc vít trên thùng xe). Có nhiều xe tải cơi nới thành thùng lên đến 200%. Việc lực lượng chức năng ra quân “đột kích”, quyết liệt xử lý các xe tải cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường đã góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường tả đê sông Hồng, đồng thời cũng răn đe các xe tải có ý định vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình lực lượng chức năng khảo sát, quanh khu vực tả đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) luôn xuất hiện một nhóm người bám theo để thông báo điểm chốt cho cánh tài xế nhằm né tránh, gây không ít khó khăn. Hoặc có những tài xế lái xe có dấu hiệu vi phạm, khi bị lực lượng liên ngành dừng xe để kiểm tra thì "cố thủ" nhiều giờ trong ca-bin để gọi điện "cầu cứu". Thậm chí, có cả trường hợp chủ doanh nghiệp đến tận chốt xử lý để xin lực lượng liên ngành bỏ qua vi phạm. Điển hình là tài xế điều khiển chiếc xe tải cơi nới thành thùng, mang biển kiểm soát 29H-564.18, phía trước kính xe gắn lô gô “AVHN”, cố thủ nhiều giờ trên xe, để gọi điện “cầu cứu”. Đến khoảng 12h45, xuất hiện người phụ nữ lạ mặt, tự xưng làm việc tại “Giaothong24h.vn” và rút từ ví ra một chiếc thẻ hội viên của “Hội giao thông Việt Nam”, được in tên Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1976, nhằm xin lực lượng chức năng xử phạt nhẹ cho chiếc xe tải 29H-564.18. Người phụ nữ này còn muốn “kiểm tra” hoạt động tác nghiệp báo chí của một số phóng viên, nhà báo đang phối hợp với lực lượng liên ngành ghi nhận, tuyên truyền hoạt động xử lý xe tải vi phạm tại chốt. Tuy nhiên, ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ TP.Hà Nội cho biết, tổ công tác liên ngành kiên quyết xử lý nghiêm những xe vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chiếc xe tải biển số 29H-564.18 vi phạm là của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng, đăng ký trụ sở tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (thông tin về hoạt động của doanh nghiệp này sẽ được phóng viên tìm hiểu và phản ánh chi tiết trong các bài viết sau). Ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ TP.Hà Nội cho biết, tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng, xe chở vật liệu xây dựng gây khói bụi ô nhiễm môi trường đang được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội rất quan tâm. Các trường hợp dù không chở hàng nhưng phát hiện cơi nới thì tổ công tác vẫn dừng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. (Hình ảnh chiếc xe tải nhanh chóng chuyển hướng, né chốt khi phát hiện lực lượng liên ngành).