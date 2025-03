Loại pin hấp thụ bầu khí quyển sao Hoả, sống khỏe gần 2 tháng

Các nhà khoa học Trung Quốc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) đã phát triển một loại pin nhẹ, chuyên dụng cho thám hiểm sao Hỏa. (Ảnh: South China Morning Post) Pin này có khả năng hấp thụ khí quyển sao Hỏa (như CO2, O2, CO) để chuyển hóa thành điện năng, giúp giảm trọng lượng vận chuyển nhiên liệu.(Ảnh: South China Morning Post) Pin hoạt động như một pin nhiên liệu, chuyển đổi phản ứng hóa học thành điện năng và có thể sạc lại bằng năng lượng mặt trời hoặc hạt nhân. (Ảnh: South China Morning Post) Nó có thể hoạt động liên tục hơn 1.350 giờ (gần 2 tháng) ở nhiệt độ 0°C và chịu được biến động nhiệt độ từ -20°C đến 153°C. (Ảnh: Newsweek) Pin này không phụ thuộc hoàn toàn vào tấm pin mặt trời, nên bụi tích tụ không ảnh hưởng đến hiệu suất. (Ảnh: Batteries News) Hiện tại, các thiết bị thám hiểm sao Hỏa chủ yếu sử dụng pin lithium-ion kết hợp pin mặt trời và pin hạt nhân. (Ảnh: The Tatva) Loại pin mới không thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng hiện có mà bổ sung thêm lựa chọn đa năng lượng cho thám hiểm không gian. (Ảnh: The Tatva) Nhóm nghiên cứu đang hướng tới phát triển pin thể rắn để giải quyết vấn đề bay hơi chất điện phân trong môi trường áp suất thấp trên sao Hỏa.(Ảnh: Mobility Engineering Technology) Mời quý độc giả xem thêm video: TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sach, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.

