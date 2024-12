Tây Ninh: In số 4 và Hoàng Lê Kha trúng gói in vé xổ số hơn 34 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty CP in số 4 và Công ty CP in Hoàng Lê Kha Tây Ninh đã ký Hợp đồng in gia công vé xổ số kiến thiết Tây Ninh (truyền thống + vé số tự chọn) số 11/2024/HĐVS-XS.KH ngày 12/11/2024.

Quyết định số 22/QĐ-XS-KH.TGV . Nguồn MSC

Theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên, nhà thầu thực hiện 2 danh mục gồm: 684.000.000 vé trong danh mục Công in vé số truyền thống năm 2025 (48 kỳ 13 triệu vé, 04 kỳ 15 triệu vé); 3.500.000 vé thuộc danh mục Công in vé số tự chọn năm 2025.

Ngày 11/11/2024, ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh đã phê duyệt Quyết định số 22/QĐ-XS-KH.TGV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Công in vé số truyền thống và vé số tự chọn năm 2025 cho liên danh IN4-HOÀNG LÊ KHA (Công ty CP in số 4, Công ty CP in Hoàng Lê Kha Tây Ninh) trúng thầu với giá hơn 34,132 tỷ đồng (giá gói thầu 35,746 tỷ đồng).

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ năm 2025 được Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định 05/QĐ-XS-KH.TGV ngày 01/10/2024 với tổng dự toán gần 57,758 tỷ đồng.

Công ty CP in số 4 có địa chỉ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM; thành lập năm 2005 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Do.

Từ 2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 30/31 gói thầu; Tổng giá trị hơn 562,016 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập gần 172 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 390,350 tỷ đồng.

Công ty CP in Hoàng Lê Kha Tây Ninh có địa chỉ tại phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh; thành lập năm 2001 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Trần Hoài Mẫn.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2018; đến nay đã tham gia và trúng 15/23 gói thầu, trượt 6 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 213 tỷ đồng (với hơn 179 triệu đồng là các gói chỉ định thầu; trong đó với vai trò nhà thầu độc lập gần 9 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu liên danh gần 204 tỷ đồng.