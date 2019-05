Táy máy lấy món đồ trên máy bay, khách phạm luật quốc tế

Theo South China Morning Post, tiếp viên hàng không của hãng bay lớn nhất Hồng Kông hiện phải đối mặt với các cuộc kiểm tra tài sản ngẫu nhiên sau khi những món đồ trên máy bay của hãng lần lượt “không cánh mà bay”. Các mặt hàng thường xuyên bị mất cắp như: bộ dao kéo, ly rượu, sâm banh...

Những món đồ được phép mang đi

Túi đồ dùng một lần

Trong mỗi chuyến bay dài, hành khách sẽ nhận được túi đồ dùng một lần như vớ, bàn chải đánh răng, hay món quà nhỏ từ hãng hàng không. Thường thì chúng được sử dụng một lần ngay trên máy bay, tuy nhiên, cũng có những hành khách nhận chúng nhưng không sử dụng và có thể mang theo chúng khi máy bay hạ cánh.

Túi đồ dùng một lần của hãng hàng không Eva Air Ảnh: One mile at a time

Món ăn

Hành khách có thể yêu cầu tiếp viên hàng không phục vụ thêm một bữa ăn nóng? Một số hãng hàng không trả lời có nếu, miễn còn chúng trên máy bay (gồm Virgin Atlantic và British Airways). Những đồ ăn còn thừa, hành khách được mang chúng đi sau khi hạ cánh. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ gặp rắc rối khi mang đồ ăn đến một số quốc gia có luật cấm.

Tạp chí

Trong suốt chặng bay, mỗi hàng khách thường nhận được tạp chí. Một số blogger du lịch thường thích sưu tập chúng. Khi một hàng khách được hỏi có phép mang đi không, hầu hết các tiếp viên đều trả lời “có” (Singapore Airline và Malaysia Airlines).

Túi nôn

Một blogger du lịch có tên Clemens Sehi, người đã thu thập được hơn 250 chiếc túi từ 50 quốc gia chia sẻ với Washington Post: “Đó là thói quen của tôi, tôi thường mang chúng theo làm kỷ niệm”.

Những món đồ không được phép mang đi

Chăn

Đây là món đồ chỉ có thể sử dụng trên máy bay và không được phép mang đi. Các hãng hàng không thường thu thập chăn đã sử dụng vào cuối chuyến bay sau đó được giặt sạch và tái sử dụng. Một số hãng hàng không Mỹ cho phép bạn mua chăn từ của hãng nếu bạn muốn.

Tai nghe

Cuối mỗi chuyến bay, phi hành đoàn thu thập lại các tai nghe. Để ngăn chặn hành vi trộm cắp, các tai nghe được kết nối hai đầu, vô hiệu hóa nếu mang ra khỏi máy bay.

Trên các máy bay hiện đại thường được trang bị các giắc cắm tai nghe tiêu chuẩn, khuyến khích hành khách sử dụng tai nghe của chính họ. Tuy nhiên, một số hãng hàng không cũng cung cấp tai nghe sử dụng một lần cho khách như Ryanair và Easyjet, một số hãng khác bán tai nghe cho hành khách.

Nhưng tất nhiên, lựa chọn tốt nhất chính là sử dụng tai nghe của chính bạn, an toàn và có chất lượng âm thanh tốt hơn. Một số máy bay cũ có thể có giắc cắm không tương thích với tai nghe của bạn.

Bộ đồ ăn

Dao và dĩa nhựa được tặng kèm trong túi dùng một lần, bạn có thể mang chúng đi. Nhưng những bộ đồ ăn bằng kim loại, bạn không được phép mang đi nếu không muốn bị phạt. Lọ hạt tiêu xay là mặt hàng bị đánh cắp phổ biến nhất trên máy bay của hãng hàng không Virgin Atlantic.

Áo phao

Áo phao - vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến bay phòng các trường hợp khẩn cấp. Ảnh: The Independent

Những hành khách lấy trộm áo phao thường bị cho là có ý thức rất kém, tuy nhiên với một số lý do, áo phao cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp vẫn thường xuyên bị đánh cắp. Theo George Hobica, người sáng lập Airfarewatchdog.com, áo phao ngày càng bị mất nhiều do một số người có sở thích lưu niệm. Để đảm bảo an toàn, tiếp viên hàng không thường xuyên phải kiểm tra và bổ sung thêm những chiếc áo phao đã bị lấy đi.