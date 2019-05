Hà Nội: Dân bức xúc công trình xây dựng không che chắn, mất an toàn

Mới đây, PV Kiến Thức nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống trong ngõ 126 Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về công trình số 11 thuộc ngõ này đang xây dựng lên đến tầng thứ 2 nhưng không thực hiện các biện pháp che chắn gây ô nhiễm, nguy hiểm hơn là tiềm ẩn sự mất an toàn, đe dọa tính mạng nhiều người. Tiếp nhận phản ánh, chiều 10/5, PV Kiến Thức đã "mục sở thị" công trình số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám và thấy đúng như người dân đang phản ánh. Cạnh công trình số 11, số nhà 15A ngõ 126 Hoàng Hoa Thám chịu ảnh hưởng nặng nề. Gia chủ đã phải tự mua bạt để che chắn phía mặt tiền do bụi bẩn, vôi vữa từ công trình số 11 bay sang. Lối đi chung của các hộ dân trong ngõ bị vật liệu xây dựng công trình chặn hết, việc di chuyển gặp khó khăn. "Không chỉ bức xúc vì công trình thi công không đảm bảo an toàn mà chúng tôi còn phát hiện công trình có dấu hiệu sai thiết kế nên vô cùng bức xúc. Nhiều lần người dân trong ngõ đã đối thoại với chủ hộ nhưng gia đình vẫn không thực hiện. Chúng tôi đã gửi khiếu nại lên cơ quan chức năng", một người dân ngõ 162 Hoàng Hoa Thám nói. Vật liệu xây dựng bày tứ tung... ... Lấn chiếm cả lối đi chung. Thái độ thờ ơ, coi thường tính mạng người khác của chủ công trình số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám đang khiến người dân xung quanh rất bức xúc. Liên quan đến sự việc, ngày 10/5, trao đổi với PV, một cán bộ đại diện UBND phường Thụy Khuê cho biết, phường đã tiếp nhận một số phản ánh của người dân về công trình số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám và đã cho người xuống kiểm tra. Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

