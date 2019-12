Tập đoàn Hoa Sen năm 2019: Cổ phiếu tèo, tổng tài sản "bay hơi", lãi lẹt đẹt

Cổ phiếu HSG bắt đầu rớt xuống mệnh giá từ tháng 10/2018 và duy trì mức đó cho đến nay. Trong 1 năm qua không có khi nào HSG ngóc lên nổi mệnh giá. Kết phiên giao dịch ngày 26/12, cổ phiếu HSG vẫn liên tục nhuốm trong sắc đỏ tại mức giá 7.900 đồng/cp.

Trong cơ cấu cổ đông lớn của Hoa Sen, tại thời điểm 30/6/2019, Chủ tịch Lê Phước Vũ đang nắm giữ 49,7 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng chiếm 11,74% vốn. Hai công ty Đầu tư Hoa Sen và Du lịch Hoa Sen cũng là cổ đông lớn khi sở hữu lần lượt là 24,33% và 20,26% tính đến cuối tháng 6/2019.

Tổng tài sản ‘bay hơi’ hơn 4.000 tỷ đồng, trả bớt nợ vay

Tại thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 4.029 tỷ đồng, xuống còn 17.255 tỷ đồng, tương đương gần 19%. Trong đó, hàng tồn kho giảm mạnh nhất với 31%, tương ứng hơn 2.000 tỷ đồng, xuống 4.599 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 779 tỷ đồng, xuống 1.339 tỷ đồng.

Ngược lại, tài sản cố định tăng thêm 517 tỷ đồng, lên 8.642 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ tài chính của Hoa Sen đã giảm được 4.649 tỷ đồng, xuống mức 9.693 tỷ đồng. Hệ số nợ/vố chủ sở hữu vào cuối năm tài chính 2019 giảm xuống còn 1,7 lần từ 2,8 lần vào cuối năm tài chính 2018. Nhờ đó, chi phí lãi vay cũng giảm đáng kể từ 812 tỷ đồng xuống mức 746 tỷ đồng.

Đáng nói, trong gần 10.000 tỷ đồng vay nợ này thì Hoa Sen cũng phải chịu áp lực khá lớn khi có tới 6.706 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây

Chỉ tiêu doanh thu của Hoa Sen trong niên độ này giảm gần 19% so niên độ trước, còn 28.034 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận gộp cũng giảm gần 20%, còn 3.198 tỷ đồng. Mặc dù Hoa Sen cắt giảm các loại chi phí song lợi nhuận thuần vẫn lao dốc tới gần 50%, còn 239 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận khác tăng bất thường tới 309% khi đạt 222 tỷ đồng mà lãi ròng sau cùng của Hoa Sen đạt 361 tỷ đồng, chỉ giảm 12% so niên độ trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất mà Hoa Sen đạt được trong 8 năm trở lại đây, tính từ năm 2012.

Như vậy, ở năm tài chính 2019 này, Hoa Sen chỉ mới thực hiện được 89% kế hoạch về doanh thu và 73% về lợi nhuận.

Trong năm 2020, Chứng khoán SSI ước tính sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen tăng 3%, trong đó sản lượng xuất khẩu không thay đổi, trong khi sản lượng tiêu thụ trong nước tăng khoảng 5% nhờ thuế chống bán phá giá gần đây đối với tôn mạ màu.

SSI ước tính giá thép bình quân giảm 3% so với giá nguyên liệu đầu vào HRC giảm 6,5%. Do đó, tỷ suất lợi nhuận có thể được phục hồi lên 12,8% trong năm tài chính 2020 so mức 11,4% trong năm tài chính 2019.

Do đó, doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2020 ước tính đạt 28 nghìn tỷ đồng, nhích nhẹ 0,3% và 453 tỷ đồng, tăng 25% so niên độ trước. Cũng cần lưu ý rằng, Hoa Sen có khoản lợi nhuận bất thường là 230 tỷ đồng trong năm tài chính 2019 từ việc thoái vốn tài sản.

Tuy nhiên, Hoa Sen sẽ gặp những khó khăn như các thị trường xuất khẩu khác nhau cùng với tỷ suất lợi nhuận ròng thấp vẫn có thể khiến lợi nhuận của công ty biến động cao trong thời gian tới.