Đồng hồ tiền tỷ giá bằng cả căn hộ của ông Đoàn Ngọc Hải có gì đặc biệt?

Thông tin ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 - TP HCM) bán hai món đồ yêu thích là chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Thụy Sỹ Patek Philippe với giá khởi điểm là 2 tỷ đồng, khiến cho không ít người tò mò. Dù bán tiền tỷ nhưng với đồng hồ Patek Philippe thì giá mà ông Đoàn Ngọc Hải đưa ra vẫn còn "mềm" so với độ xa xỉ của nó.

Patek Philippe được mệnh danh là “vua” của các loại đồng hồ xa xỉ trên thế giới. Ra đời từ năm 1839, ngay từ những ngày đầu tiên, Patek Philippe đã phục vụ cho tầng lớp quý tộc, những người giàu có. Chính sách bán hàng đó được giữ vững cho đến tận bây giờ. Patek Philippe là một trong các hãng đồng hồ hiện đại hiếm hoi còn sử dụng kỹ thuật truyền thống, chủ yếu chếc tác thủ công bởi những người thợ giỏi nghề bậc nhất. Mỗi chiếc đồng hồ Patek Philippe phải mất 9 tháng để sáng tạo. Với những tuyệt phẩm mang tầm cỡ thế giới, các nghệ nhận phải mất đến 2 năm. Mỗi chiếc đồng hồ xa xỉ này có đến 252 chi tiết cấu thành. Các quy trình chế tác này diễn ra tại công xưởng của Patek Philippe, nơi mỗi nghệ nhân làm việc trên mỗi chiếc đồng hồ riêng biệt. Độ chính xác cao, bộ máy bền bỉ; nguyên liệu quý hiếm từ vàng hồng, đá quý; phiên bản giới hạn; cơ chế phức tạp là những lý do khiến đồng hồ Thụy Sĩ Patek Philippe trở thành biểu tượng của giới thượng lưu. Ngoài chức năng xem giờ thông thường, đồng hồ Patek Philippe còn hiển thị lịch vạn niên, có thể xem chu kỳ mặt trăng, xem giờ ở khắp mọi nơi trên thế giới, xem đường chân trời thành phố New York. Đặc biệt, mỗi năm, Patek Philippe chỉ sản xuất 50.000 chiếc đồng hồ (ít hơn 14 lần so với đối thủ Rolex). Video: Bộ sưu tập đồng hồ từ hoa cỏ. Nguồn: VTC9.

