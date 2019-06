Chiêm ngưỡng lâu đài nội thất dát vàng 10 triệu USD của đại gia Đường bia

Đại gia Nguyễn Hữu Đường (còn gọi là "Đường bia") bán đấu giá lâu đài đang được xây dựng gần bãi biển An Bàng ở Hội An với giá khởi điểm 10 triệu USD.

Theo Trí thức trẻ, thông tin bất ngờ trên được Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường tiết lộ tại lễ mở bán 2 dự án khách sạn – căn hộ của tập đoàn này là Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea tại Hà Nội vào tối ngày 21/6.



Theo đó, tổng diện tích sử dụng của lâu đài hơn 500m2, gồm tầng hầm 190m2, tầng 1 diện sàn 178m2 và tầng 2 có diện tích 173m2. Tầng mái được lợp gói phủ vàng 24k. Lâu đài được trang bị full nội thất, trong đó bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen, gạch ốp lát… đều được phủ vàng. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phòng mẫu của một căn hộ khách sạn dát vàng. Ảnh: TheLEADER

TheLEADER cũng đăng tải thông tin cho biết, toà lâu đài dát vàng này nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea do Tập đoàn Hoà Bình làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 7ha và chỉ cách phố cổ Hội An 5km.

Ngoài 8 biệt thự ven biển và năm toà căn hộ khách sạn, Hội An Golden Sea còn có 10 căn hộ phủ vàng 24K nội thất và thiết bị vệ sinh nằm dưới nước.

Giá bán căn hộ từ 150 triệu đồng/m2, tương đương với căn hộ trong toà khách sạn có bề mặt ốp gạch phủ vàng Hanoi Golden Lake cũng do Tập đoàn Hoà Bình đang xây dựng ở trung tâm Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty Lạc Việt cho hay, giá khởi điểm lâu dài này là 10 triệu USD.

Hiện lâu đài đang được xây dựng đến tầng 2 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 tới, sau đó sẽ được đem ra đấu giá. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán lâu đài dùng để gây quỹ từ thiện "khắc phục hậu quả chiến tranh" do ông Nguyễn Hữu Đường sáng lập.

Đại gia "Đường bia". Ảnh: Nhịp sống Kinh tế

Về dự án Tổ hợp khách sạn phủ vàng và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake View của đại gia “Đường bia”, Kinh tế và Đô thị thông tin thêm, đây là tổ hợp công trình nằm tại một trong những vị trí đắc địa nhất của Thủ đô - B7 Giảng Võ, quận Ba Đình, với 3 mặt giáp đường: Phía Nam giáp phố Nam Cao, phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu; phía Bắc giáp đường nội bộ và có tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ.

Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại với các chi tiết phù điêu tinh xảo, kết hợp với những mảng kính lớn. Hà Nội Golden Lake View được phủ vàng toàn bộ nội thất và ngoại thất tòa nhà, từ mặt đứng đến những chi tiết lan can, chỉ, phào, cột phần đế được dát vàng 24k; không gian nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh; dụng cụ ăn uống đều dát vàng; đến bể bơi vô cực bốn mùa trên mái nhà cũng được phủ vàng 24k.