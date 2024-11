Ai sẽ thi công gói sửa chữa hơn 11 tỷ tại BV Đa Khoa Bình Định?

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa nhà điều trị Khoa Nội Tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc Dự án Sửa chữa nhà điều trị Khoa Nội Tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, có tổng mức đầu tư 13.000.000.000 đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 25/06/2024 tại Quyết định số 2252/QĐ-UBND, sử dụng Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC



Gói thầu có giá 11.591.121.000 đồng được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; hợp đồng trọn gói.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 3079/QĐ-BVĐKT



Ngày 15/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã phê duyệt Quyết định số 3079/QĐ-BVĐKT, theo đó Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Tổng hợp Phúc Hưng trúng thầu với giá 11.438.997.544 đồng, thời gian thực hiện gói thầu 240 ngày, địa điểm thực hiện tại Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Tại gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Kiểu Việt bị loại với lý do "Không đạt về năng lực kỹ thuật thuộc Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT".

Công ty TNHH Kiểu Việt dự thầu với giá 10.538.504.626 đồng, thấp hơn hơn 900 triệu so với giá dự thầu của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Tổng hợp Phúc Hưng là 11.438.997.544 đồng.