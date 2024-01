SSI được kỳ vọng lãi 2,8 nghìn tỷ đồng năm 2024

Theo báo cáo phân tích của Chứng khoán Vietcap (VCSC), g

iá trị giao dịch trung bình (GTGDTB) năm 2023 của thị trường chứng khoán đạt 738 triệu USD (giảm 13% so cùng kỳ). VCSC duy trì dự báo GTGDTB năm 2024 sẽ tăng lên 910 triệu USD.

VCSC dự báo GTGDTB năm 2024 sẽ tăng 23% do mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ cho năm 2024 là 6-6,5%. Đồng thời lãi suất huy động tương đối thấp (khoảng 5% cho kỳ hạn 12 tháng so với CPI năm 2023 của 3,3%) khiến thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, kỳ vọng của VCSC về hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 sẽ cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng hơn cho các nhà đầu tư (ví dụ: giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về) có thể cải thiện thanh khoản thị trường.

Triển vọng năm 2024 tích cực của SSI đã được phản ánh trong định giá

Với kỳ vọng GTGDTB năm 2024 cao hơn sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của Chứng khoán SSI.



Do đó, VCSC kỳ vọng SSI ghi nhận lãi ròng tăng 19,3% so cùng kỳ trong năm 2024, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng nhờ doanh thu môi giới tăng 22,2% so cùng kỳ. Điều này tương ứng với kỳ vọng của VCSC rằng SSI có thể duy trì thị phần của công ty ở cả 3 sàn giao dịch ở mức khoảng 10 % với GTGDTB năm 2024 tăng 23% so cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu cho vay ký quỹ của SSI tăng 27,3% so cùng kỳ do giả định cao hơn đối với tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của dư nợ cho vay ký quỹ, bị ảnh hưởng một phần bởi giả định thấp hơn của VCSC về tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của lãi suất cho vay ký quỹ thực tế. Cuối cùng là lợi nhuận từ HTM tăng 14,9% so cùng kỳ.