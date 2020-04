Lợi nhuận của Nam Tân Uyên tăng 21% trong quý 1 nhờ đâu?

(Kiến Thức) - Nam Tân Uyên báo lãi ròng hơn 85 tỷ đồng trong quý 1/2020, tăng 21% so với con số 70 tỷ đồng của cùng kỳ.

CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần tăng 8% lên mức 42 tỷ đồng. Dù vậy, Công ty chỉ ghi nhận lãi gộp hơn gần 27 tỷ đồng, giảm nhẹ so cùng kỳ do giá vốn hàng bán chiến đến 15 tỷ đồng.



Đáng kể, doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 77 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Mức chênh lệch đáng kể này là do khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong quý này tới gần 44 tỷ đồng, tăng 22% và lãi tiền gửi, lãi cho vay ghi nhận gần 34 tỷ đồng, tăng 42%.

Hơn nữa, các khoản chi phí của Công ty đều giảm nhẹ so cùng kỳ, chi phí bán hàng còn 255 triệu đồng từ mức 455 triệu, chi phí quản lý doanh nghiệp còn 8 tỷ từ mức 9,6 tỷ.

Nhờ đó, Nam Tân Uyên báo lãi ròng hơn 85 tỷ đồng trong quý 1, tăng 21% so với con số 70 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tính tới 31/12/2019, tổng tài sản Nam Tân Uyên ở mức 3.667 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 1.483 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản.

Chi phí xây dựng dở dang của Công ty đang tập trung vào 3 dự án: Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên hiện hữu (6 tỷ đồng đồng), KCN Nam Tân Uyên mở rộng (hơn 37 tỷ đồng) và KCN Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2 (hơn 167 tỷ đồng).

Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn tổng cộng gần 4 tỷ đồng, khoản vay này hoàn toàn được vay từ Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam.

Năm 2019, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 194 tỷ đồng, giảm gần 64% so với năm 2018 do năm trước công ty có khoản doanh thu gần 364 tỷ đồng từ khu dân cư thuộc KCN Nam Tân Uyên. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 50% so với năm trước nhưng vẫn vượt gần 82% kế hoạch đề ra.

Với kết quả đó, Nam Tân Uyên dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 100%, tương đương 67,7% tổng lợi nhuận cả năm. Cuối năm 2019, Nam Tân Uyên đã chi đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% cho cổ đông và nếu được Đại hội đồng cổ đồng thông qua, công ty sẽ chi trả 50% còn lại. Được biết, Nam Tân Uyên thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao từ 50-100%.

Ngoài chia cổ tức bằng tiền, công ty sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi 12,3 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển 23,7 tỷ đồng; quỹ khen thưởng ban điều hành, hội đồng quản trị, ban kiểm soát 473 triệu đồng và lợi nhuận còn lại chuyển cho năm sau.