"Soi" chi tiết Kia Sonet 2024 bản rẻ nhất chỉ 235 triệu đồng tại đại lý

Kia Sonet 2024 nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12 năm ngoái. Sang đầu năm nay, những chiếc SUV hạng A này mới được công bố giá và bày bán tại đại lý. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet 2024 mới có tổng cộng 7 phiên bản, bao gồm HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+, GTX+ và X-Line. Trong đó, bản tiêu chuẩn HTE có giá chỉ từ 799.000 Rupee (khoảng 235 triệu đồng). Tương xứng với giá bán này là trang bị tương đối nghèo nàn. Đoạn video quay cận cảnh chiếc Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn tại đại lý đã cho thấy rõ điều đó. Thông thường, bản tiêu chuẩn của các mẫu xe sẽ sở hữu ngoại hình khác biệt khá nhiều so với bản cao cấp. Tuy nhiên, Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn vẫn mang trên mình thiết kế ngoại thất khá tươm tất và không tạo cảm giác quá rẻ tiền. Cụ thể, bản tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng A này vẫn còn lưới tản nhiệt "mũi hổ", dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu mới, lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao tương tự bản cao cấp. Bên cạnh đó là ốp màu bạc dày dặn trên cản trước/sau, mang đến sự khỏe khoắn cho mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này. Tất nhiên, Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn cũng bị cắt những trang bị ngoại thất hiện đại so với bản cao cấp. Xe chỉ dùng đèn pha Halogen thay vì đèn LED, gương chiếu hậu chỉnh điện... ... và vành thép 15 inch với ốp mâm màu bạc. Trong khi đó, bản cao cấp của mẫu xe này được trang bị vành hợp kim 16 inch phay xước 2 màu. Ngoài ra, mẫu xe này còn có đèn báo rẽ và đèn hậu dạng Halogen cùng đèn báo rẽ nằm trên chắn bùn trước thay vì tích hợp vào ốp gương chiếu hậu. Bên trong xe, Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị nội thất màu đen với ghế bọc da pha nỉ. Để nội thất bớt nhàm chán, hãng Kia đã bổ sung những điểm nhấn màu bạc bên trong xe như viền cửa gió điều hòa, vô lăng và cụm điều khiển trung tâm Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu chỉnh điện 2 hướng và chỉ tích hợp một số nút bấm... Ngoài ra, bản tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng A này còn có cổng USB Type C dành cho cả 2 hàng ghế và cổng sạc 12V. Điều hòa của xe là loại chỉnh tay với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Cửa kính của hàng ghế sau cũng được chỉnh tay thay vì chỉnh điện. Tất nhiên, Kia Sonet 2024 bản rẻ nhất không có màn hình cảm ứng trung tâm. Khách hàng có thể lắp thêm màn hình cảm ứng 10,25 inch mua ngoài cho xe. Bản tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng A này cũng bị cắt chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Tương tự trang bị tiện nghi, các tính năng an toàn của Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và cảnh báo áp suất lốp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sonet 2024 bản tiêu chuẩn là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 116 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số sàn 6 cấp. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp hứa hẹn sẽ giúp Kia Sonet cải thiện doanh số tại thị trường Ấn Độ. Trong tháng 12/2023, mẫu xe này đã bị những đối thủ như Tata Nexon, Tata Punch, Suzuki Brezza, Hyundai Venue và Suzuki Fronx vượt mặt. Video: Kia Sonet 2024 ra mắt, bổ sung thêm ADAS.

