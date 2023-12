Soi “sức khỏe” tài chính Sapulico bị phạt thuế hơn 1 tỷ đồng

Công ty CP Chiếu sáng công cộng TPHCM (Sapulico, mã: CHS) vừa có thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TPHCM về việc xử lý xi phạm hành chính về thuế.



Trong đó, Sapulico đã có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp theo quy định. Đồng thời, Sapulico cũng khai sai chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp theo quy định.

Do đó, với các vi phạm trên, Sapulico bị cơ quan thuế xử phạt hành chính gần 157 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế hơn 784 triệu đồng và khoản chậm nộp tiền thuế gần 101 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế mà Sapulico phải nộp là hơn 1 tỷ đồng.

“Ông trùm” thiết bị chiếu sáng tại TPHCM

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sapulico được giới thiệu có tiền thân là Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM, được thành lập vào ngày 12/8/2010, đến năm 2015 được cổ phần hóa. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM; hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình điện. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Huỳnh Trí Dũng.

Bên cạnh đó, thông tin tại website doanh nghiệp: chieusang.com cho hay, Sapulico là công ty duy nhất được lựa chọn, giao quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển trên toàn địa bàn TPHCM.

Sapulico hiện có vốn điều lệ 284 tỷ đồng. Theo báo cáo thường niên 2022, tại ngày 16/12/2022, Sapulico có 3 cổ đông lớn nhất gồm: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM sở hữu 51% vốn điều lệ, Công ty CP Long Hậu nắm 33,65% và ông Nguyễn Thành Đức sở hữu 5,30%.

Được biết, Sapulico là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chiếu sáng tại TPHCM. Trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp, thống kê dữ liệu hệ thống đấu thầu cho thấy, Sapulico đã tham gia 53 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 7 gói, 3 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 3.862 tỷ đồng.

Công trình chiếu sáng mỹ thuật UBND TPHCM do Sapulico quản lý, vận hành. Ảnh: Sapulico.

Đơn cử, tại 5 gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn TPHCM do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM làm chủ đầu tư, với tổng giá trị các gói thầu hơn 1.526 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 1.496 tỷ đồng. Theo đó, Sapulico được gọi tên tại cả 5 gói thầu, thời gian thực hiện từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/3/2026.

Cụ thể, có 2 gói thầu mà Sapulico trúng thầu với tư cách độc lập gồm: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận 1, 3, 5, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh (giá trúng thầu 393,221 tỷ đồng); Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú (giá trúng thầu 282,286 tỷ đồng).

Ngoài ra, liên danh Sapulico - Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia trúng 2 gói thầu gồm: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn TP Thủ Đức (giá trúng thầu 201,033 tỷ đồng); Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận 6, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi (giá trúng thầu 419,772 tỷ đồng).

Tại gói thầu Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Nhà nước công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận 4, 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, liên danh Sapulico - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh trúng thầu với giá 200,423 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu này, Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia tham gia cạnh tranh với vai trò “đối thủ” của Sapulico nhưng bị loại do không đạt tại bước đánh giá năng lực kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công.

Mới nhất, hiện Sapulico đang tham gia gói thầu Xây lắp 5: Chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 (khu 38ha) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Gói thầu này có giá hơn 20,5 tỷ đồng, hiện chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả mở thầu ngày 4/12/2023 cho thấy, Sapulico đang cạnh tranh gói thầu trên với 3 doanh nghiệp khác gồm: Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xây dựng Kim Hoa và Công ty TNHH Hữu Thiên Lộc.

Trước đó, trong năm 2022, Sapulico cũng tham gia đấu thầu, dự thầu nhiều công trình tiêu biểu như: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Nhâm Dần năm 2022 tại TPHCM (hơn 3 tỷ đồng); gói thầu số 06 - dự án KT 02-2021 tại quận Ba Đình, TP Hà Nội (công trình chiếu sáng mỹ thuật Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), với giá trị 128,5 tỷ đồng; gói thầu Mua sắm thiết bị và xây lắp thuộc dự án Quản lý chiếu sáng thông minh (iLCS) và thay thế đèn LED tại TP Tân An, tỉnh Long An (77,6 tỷ đồng); gói thầu 01XL: Thi công xây lắp thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (46,5 tỷ đồng); gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (đợt 2) thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế (35,5 tỷ đồng)…

Lợi nhuận Sapulico thế nào?

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023 điều chỉnh, Sapulico ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 153,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 37,9% so với cùng kỳ, lên mức 127,6 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp trong quý III/2023 của doanh nghiệp tăng 8,8%, lên mức 25,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Sapulico ghi nhận ở mức gần 3,2 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 902 triệu đồng cùng kỳ 2022. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,7%, về mức 16 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp không phát sinh chi phí tài chính và chi phí bán hàng.

Kết quả, Sapulico báo lãi sau thuế đạt gần 10,4 tỷ đồng, tăng 80,7% so với cùng kỳ. Đây là quý có lãi cao nhất của Sapulico trong 9 quý trở lại đây, kể từ quý III/2021. Công ty cho biết lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước do đã thực hiện khối lượng xây lắp lớn.

Sapulico đang quản lý, vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn TPHCM. Ảnh minh họa: Công trình chiếu sáng cầu vượt Thủ Đức; nguồn: Sapulico.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Sapulico đạt mức 424 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 33 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 53% và 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 26,4 tỷ đồng, tăng 23%. Năm 2023, Sapulico đặt kế hoạch doanh thu 502 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 35 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được hơn 84% chỉ tiêu doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của Sapulico ghi nhận đạt gần 561 tỷ đồng, tăng 27,3 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 121,5 tỷ đồng, tăng 34,5% so với đầu năm; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 120 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 171,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, hàng tồn kho của Sapulico ở mức 107,3 tỷ đồng, giảm 2,1 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 83,6 tỷ đồng; tồn kho nguyên liệu, vật liệu gần 23,5 tỷ đồng…

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý III/2023, nợ phải trả của Sapulico đạt mức 246,6 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty không ghi nhận vay nợ ngân hàng. Mặt khác, tại thời điểm cuối tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu của Sapulico đạt gần 314 tỷ đồng, trong đó công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 26,4 tỷ đồng…

Trong một diễn biến khác, gần đây, ngày 28/11/2023, Sapulico đã chi hơn 13 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền, với tỷ lệ thực hiện 4,5%/cổ phiếu (tương đương 1 cổ phần được nhận 450 đồng). Hồi cuối tháng 12/2022, Công ty đã thanh toán hơn 11 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2022, với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên của Sapulico thống nhất mức cổ tức 2022 bằng tiền mặt là 8,5% (tương đương 850 đồng/cp), tương ứng tổng chi hơn 24 tỷ đồng. Với việc chia cổ tức đợt 2/2022, công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 4/4/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu CHS của Sapulico vào diện bị cảnh báo với lý do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm trở lên.