Lá mọc dại bìa rừng thành đặc sản dân phố tranh nhau mua

Vùng núi phía Bắc nước ta có nhiều loại lá dại trở thành gia vị được dân phố lùng mua, trong đó phải kể đến lá dổi đất. Trước kia, dổi đất mọc dại ở bìa rừng hoặc những bãi đất trống ở các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn... Ảnh: YouTube Từ xưa, người dân địa phương hái lá dổi đất để làm gia vị cho các món nướng: vịt nướng, thịt heo rừng nướng, ba chỉ nướng hoặc làm chẩm chéo... Ảnh: Saostar Thời gian gần đây, dổi đất được người thành phố biết tới nhiều hơn. Thậm chí tại các nhà hàng, quán nướng, lá dổi đất được các đầu bếp sử dụng để nướng hoặc để ăn kèm với các loại thịt, hải sản nướng. Ảnh: Saostar Trên chợ mạng hay các sàn thương mại điện tử, lá dổi đất được bán với giá tới 130.000-160.000 đồng/kg. Ảnh: Shopee Thấy người dân thành phố bắt đầu săn lùng lá dổi đất, người dân vào rừng thu hái, bán cho thương lái 100.000 - 110.000 đồng/kg. Ảnh: Lazada Ngoài ra, người dân địa phương còn đánh cây nhỏ cho vào bầu đất bán với giá 40.000 đồng/cây. Ảnh: InternetCây đổi đất có tinh dầu thơm dễ chịu. Đặc biệt, lá và thân cây non có thể thu hái quanh năm, được dùng trong ẩm thực. Ảnh: Khuvuonxanh Lá dổi đất được sử dụng như một loại gia vị cho nhiều loại thịt và hải sản. Lá non dùng để nấu chín, chiên hoặc ăn kèm với các loại khác. Ảnh: Hoanglonggarden Ngoài ra, lá dổi đất còn được dùng làm gia vị cho món canh cá, ốc, lươn... và các loài nhuyễn thể có thân mềm khác. Ảnh: Internet Hiện, cây dổi đất còn được trồng trong các vườn cảnh như một loài cây có tán lá bắt mắt vì lá to láng bóng, xanh mướt và hương thơm độc đáo.

