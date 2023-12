Suzuki Swift 2024 chỉ 285 triệu đồng thêm ADAS, “ăn” 3,9 lít xăng/100km

Sau khi ra mắt trong triển lãm Japan Mobility Show 2023 diễn ra vào tháng 10 năm nay dưới dạng xe concept, Suzuki Swift 2024 mới đã chính thức được bán ra ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Tuy là thế hệ mới nhưng mẫu xe hatchback hạng B này chỉ được nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế và trang bị. So với phiên bản concept ra mắt hồi tháng 10, Suzuki Swift 2024 vừa ra mắt không thay đổi về mặt thiết kế. Mẫu xe này đã được bổ sung lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng mới với viền mạ crôm bao quanh. Logo của hãng Suzuki không còn nằm bên trong lưới tản nhiệt mà đưa lên trên, sát với nắp ca-pô có thiết kế dạng vỏ sò. Tiếp đến là cụm đèn pha LED mới, tích dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo. Bên dưới là cản trước mới với hốc gió trung tâm được trang trí bằng nẹp màu xám tạo cảm giác khỏe khoắn. Một thay đổi dễ nhận thấy nữa của Suzuki Swift 2024 là tay nắm cửa sau đã được chuyển từ cột C xuống cửa. Bên cạnh đó là đường dập gân mới kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu... và vành la-zăng 16 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Đằng sau, mẫu xe hatchback hạng B này được bổ sung đèn hậu cải tiến thiết kế. Cản sau của xe được sơn màu đen và tích hợp 2 đèn phản quang nằm ngang mới. Tương tự thiết kế, kích thước của Suzuki Swift 2024 cũng không thay đổi nhiều. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.860 x 1.695 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với thế hệ cũ, xe chỉ dài hơn 30 mm. Bên trong Suzuki Swift 2024 là không gian nội thất hiện đại hơn. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe này có 4 phiên bản là XG, Hybrid MX MT, Hybrid MX và Hybrid MZ. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng ghế bọc nỉ. Phía sau vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng là bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động 1 vùng và cổng USB cũng là trang bị đáng chú ý của mẫu xe này. Ngoài ra, xe còn có thêm cả phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Có một điều khá thú vị là Suzuki Swift 2024 vẫn có đầu đĩa CD và DVD trong khi phần lớn các mẫu xe đời mới đều đã bị cắt trang bị này. Nguyên nhân là bởi ở Nhật Bản, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng đầu đĩa. Đặc biệt, mẫu xe này đã có thêm gói tính năng an toàn chủ động Suzuki Safety Support với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Swift 2024 ở thị trường Nhật Bản là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 1 cầu 2WD hoặc 2 cầu 4WD. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 23,4 km/lít (khoảng 4,27 lít/100 km) ở phiên bản 2WD và 22 km/lít (4,54 lít/100 km) ở phiên bản 4WD. Từ bản MX trở lên, xe sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng như trên, đi kèm mô-tơ điện và pin lithium-ion 3Ah. Mô-tơ điện bổ sung 3,1 mã lực và 60 Nm cho xe. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Phiên bản hybrid của xe cũng có hệ dẫn động 2WD hoặc 4WD, tiêu thụ lượng xăng trung bình từ 22,7 - 25,4 km/lít (3,93 - 4,4 lít/100 km).Giá xe Suzuki Swift 2024 ở thị trường Nhật Bản dao động từ 1,727 - 2,332 triệu Yên (khoảng 285 - 385 triệu đồng). Xe có 9 màu sắc, bao gồm 2 màu mới là xanh dương Frontier Blue Pearl Metallic có thể thay đổi sắc độ tùy thuộc vào ánh sáng và vàng chanh Cool Yellow Metallic. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift 2024 thế hệ mới.

