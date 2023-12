Nhà vườn 1.000m2 của danh ca đình đám bậc nhất thập niên 80

Sở hữu giọng hát được coi là "của hiếm", danh ca Hương Lan chinh phục khán giả trong và ngoài nước suốt nhiều thập kỷ với hàng loạt ca khúc bất hủ như: "Em đi trên cỏ non," "Điệu buồn phương Nam"... Ảnh: Dân trí Ở tuổi 67, danh ca Hương Lan và ông xã kỹ sư sống bình yên trong nhà vườn 1.000m2 tại Westminter, California (Mỹ). Ảnh: Dân trí Trên diện tích đất 1.000m2, vợ chồng danh ca Hương Lan dành 360 m2 xây nhà và 500 m2 trồng cây. Ảnh: FBNV Sống ở vùng khí hậu ôn hòa, vợ chồng danh ca Hương Lan thoải mái trồng nhiều loại rau, hoa màu, hoa và cây ăn trái. Ảnh: FBNV Trong vườn của danh ca Hương Lan có đầy đủ các loại rau ở Việt Nam như: rau lang, mồng tơi, rau ngót, bầu, cà chua, cây bưởi, xoài... Ảnh: FBNV Các loại rau, củ, cây ăn quả trong vườn đều là do bà và ông xã "thu gom" các hạt giống từ nhiều nơi, mất nhiều thời gian mới có được. Ảnh; FBNV Buồng chuối cho quả to, căng bóng. Ảnh: FBNV Bên cạnh rau ăn hằng ngày, danh ca Hương Lan còn trồng thêm các loại rau gia vị như: tía tô, húng quế, rau răm, ớt... Ảnh: FBNV Giàn bầu sai trĩu quả. Ảnh: FBNV Khu vườn phát triển tươi tốt, mỗi lần danh ca Hương Lan ra vườn đều hái đủ rau và trái cây cho bữa ăn. Ảnh: FBNV Nữ danh ca cho biết, ông xã là người trồng trọt, chăm sóc chính của khu vườn, bà chỉ phụ chồng tưới cây và thu hoạch. Ảnh: FBNV Sân vườn là nơi vợ chồng Hương Lan tiếp đón bạn bè. Ảnh; FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

