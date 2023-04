Soi năng lực Cty CP BĐS Mỹ muốn làm DA 834 tỷ tại Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 1A, xã Bá Xuyên, TP Sông Công lần 2. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ là liên danh Công ty TNHH Oleco-NQ - Công ty CP Bất động sản Mỹ.



Dự án Khu đô thị số 1A có tổng diện tích 305.718m2, được thực hiện tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 833,925 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 199,042 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Dự án được mở hồ sơ lần đầu vào ngày 6/10/2022 và sau thời gian dài gia hạn, chỉ có liên danh Công ty TNHH Oleco-NQ - Công ty CP Bất động sản Mỹ nộp hồ sơ đăng ký.

Bất động sản Mỹ muốn làm khu đô thị 834 tỷ tại Thái Nguyên (ảnh minh họa: Internet).

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 7/7/2022, “bộ đôi” Công ty TNHH Oleco - NQ và Công ty CP Bất động sản Mỹ đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa với tổng mức đầu tư hơn 407 tỷ đồng.

Tiếp theo sau đó, vào ngày 22/9/2022, Oleco - NQ và Bất động sản Mỹ tiếp tục hợp sức với nhau trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh với tổng vốn đầu tư hơn 551 tỷ đồng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, vào tháng 9/2021, Oleco – NQ và Bất động sản Mỹ là 2 nhà đầu tư cùng đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có quy mô 19,59ha, với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng. Ngoài ra, “bộ đôi” này cũng liên danh với Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đăng ký thực hiện dự án phát triển nhà ở Khu đô thị An Tảo – Đặng Xá gần 500 tỷ tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đáng chú ý, Oleco - NQ và Bất động sản Mỹ cũng thường liên danh với Công ty CP Bất động sản Hano-Vid để làm dự án ở khắp các tỉnh, thành phố.

Về liên danh nhà đầu tư, tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH Oleco-NQ được thành lập ngày 31/5/2018, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Trang. Ghi nhận trên các trang thông tin hệ thống đấu thầu cho thấy, không có gói thầu nào do Công ty TNHH Oleco-NQ trúng thầu hay thực hiện.

Theo VietnamFinace, tính đến tháng 9/2018, vốn điều lệ của Oleco - NQ là 482,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ dông gồm có: Công ty CP Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động (24%) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (76%). Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, Công ty CP Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động đã chuyển nhượng hết 24% cổ phần của mình cho Công ty CP Bất động sản Bạch Đằng. Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang là cái tên Nguyễn Thị Nguyệt Hường (nắm 20,61%).

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Oleco-NQ là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ tổng hợp TNR Stars Diễn Châu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.497 tỷ đồng trên diện tích hơn 33ha, bao gồm khu dân cư thấp tầng, chung cư cao tầng, khu thương mại dịch vụ và trường học.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty CP Bất động sản Mỹ có tiền thân là Công ty CP Bất động sản Mùa Đông – VID, được thành lập vào ngày 28/9/2007. Hiện tại, Công ty CP Bất động sản Mỹ có địa chỉ trụ sở tại số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và cũng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật là bà Vũ Thùy Duyên.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy vào năm 2015, Công ty CP Bất động sản Mỹ đã tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Sau đó, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 680 tỷ đồng. Đến tháng 3/2020, vốn điều lệ tăng rất mạnh lên 1.621 tỷ đồng. Và tới tháng 7/2021, vốn điều lệ của công ty đã cán mốc 2.021 tỷ đồng. Danh sách cổ đông cá nhân của Bất động sản Mỹ ghi nhận 2 cái tên đã thoái vốn gồm: Nguyễn Thị Nguyệt Hường và Trần Kim Phương.

Khoảng vài năm trở lại đây, Công ty CP Bất động sản Mỹ nổi lên trên thị trường bất động sản khi liên tiếp được chọn làm nhà đầu tư cho loạt dự án lớn. Trong đó, tại Lào Cai, ngoài dự án Khu đô thị mới Bảo Hà, Công ty CP Bất động sản Mỹ đầu năm 2020 còn được chỉ định làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Cường Thịnh, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, có tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng, tổng diện tích 18,17ha, đây cũng là doanh nghiệp duy nhất lọt qua vòng sơ tuyển.

Đến tháng 4/2020, Công ty CP Bất động sản Mỹ trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được công nhận làm chủ đầu tư thực hiện dự án Phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP Thái Bình.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Công ty CP Bất động sản Mỹ cũng trở thành nhà đầu tư của dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) qua hình thức chỉ định thầu, quy mô 38.534m2 với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 355 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Bất động sản Mỹ còn trúng thầu tại các dự án: Khu đô thị mới Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (quy mô 42ha, tổng vốn đầu tư 708 tỷ đồng); Khu dân cư đô thị Cánh Buồm (tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng) tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; sở hữu 5.974 m2 đất tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Khu biệt thự Sông Uông (Quảng Ninh); Khu nhà ở đô thị Phong Châu (Phú Thọ); Khu dân cư phường Bảo Vinh (Đồng Nai)…

Ở diễn biến khác, trước đó, vào cuối tháng 3/2023, dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng có tổng mức đầu tư 3.438 tỷ đồng, với diện tích đất dự kiến khoảng 34,86ha đã được mở hồ sơ đăng ký thực hiện. Theo kết quả được công bố, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký dự án là liên danh Công ty CP Phát triển bất động sản An Phúc - Công ty CP Bất động sản Mỹ.