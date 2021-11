Soi hồ sơ cty Hải An rót thêm 500 tỷ vào khu nghỉ dưỡng ở Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hải An tại thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An làm chủ đầu tư.



Trong đó, tổng vốn đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hải An được điều chỉnh tăng lên ở mức khoảng 668,6 tỷ đồng, tăng hơn 518 tỷ đồng so với trước đó và được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hải An sẽ được đầu tư khoảng 330 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 338,6 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An có tên viết tắt là: HAI AN INVESTMENT. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2011, có trụ sở tại Tổ dân phố 2, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đức Tiến. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của doanh nghiệp là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Dù đã đi vào hoạt động được 10 năm, nhưng những thông tin khác liên quan đến Hải An rất ít được báo giới đề cập.

Trở lại với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hải An , được biết, quy mô dự án sẽ gồm 10 khách sạn, diện tích khoảng 5.500m2, chiều cao 10 tầng; khu biệt thự nghỉ dưỡng, tầng cao tối đa 2 tầng và một tầng bán âm, diện tích 8.000m2; nhà hàng cao cấp 1.339m2; khu sinh thái làng chài 1.680m2; đất cây xanh mặt nước 15.408m2; trạm xử lý nước thải, diện tích khoảng 380m2; trạm cấp nước diện tích khoảng 390m2 và các hạng mục phụ trợ khác.

Bên cạnh đó, dự án cũng được điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ khởi trong quý II/2022 và hoàn thành đi vào hoạt đọng trong quý IV/2022. Giai đoạn 2 dự kiến khởi trong quý I/2023 và đưa vào sử dụng từ quý IV/2024.