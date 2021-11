Cận cảnh người dân chong đèn "vớt tiền" cả trăm triệu đồng mỗi đêm

Cứ vào tháng 10 Âm lịch hàng năm, người dân xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lại tất bật với vụ thu hoạch rươi đầu mùa. Ảnh: Giadinhnet Năm nay, do thời tiết lạnh đến sớm, sản lượng rươi ít hơn so với mong đợi nên giá rươi cũng vì thế mà nhỉnh hơn. Giá rươi bán tại ruộng từ 380.000 - 400.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Baotintuc Theo người dân địa phương, tháng 9 và nửa tháng 10 thì thu hoạch rươi vào ban đêm, từ khoảng 20h đến 4h sáng ngày hôm sau. Ảnh: Giadinhnet Trước khi thu hoạch rươi một ngày, người dân mở cống để thuỷ triều trên sông tràn vào ruộng, rồi chặn cống lại. Sau đó vài tiếng, rươi sẽ ngoi lên. Ảnh: Baotintuc Người dân cũng phải thường xuyên theo dõi để điều chỉnh cửa xả nước sao cho con rươi có thể bật hết lên khỏi đất. Ảnh: Baotintuc Trước khi cân, rươi được treo trên những chiếc túi lưới lớn để nước chảy hết. Ảnh: Baotintuc Thu hoạch được bao nhiêu, thương lái mua hết bấy nhiêu ngay tại ruộng. Ảnh: Baotintuc Không chỉ tại Tứ Kỳ, thời điểm này, người dân ven sông một số huyện ở Hải Phòng như An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo...cũng vào mùa "thu hoạch" rươi. Ảnh: Baohaiphong Trước đây, người dân chỉ vợt rươi tự nhiên nhưng nay, rươi được nuôi trong ruộng theo mô hình sạch để tăng thu nhập. Ảnh: Baohaiphong Người dân địa phương cho biết, rươi chỉ sinh sống ở môi trường sạch hoàn toàn, không bị ô nhiễm, không phải chăm sóc, không phải cho ăn, chỉ cần cải tạo ruộng ven sông, tạo môi trường tốt nhất. Ảnh: Baohaiphong Rươi được rửa sạch sau khi vớt lên. Ảnh: Baohaiphong Rươi cũng được phân loại để bán với giá cao hơn. Ảnh: Baohaiphong Video: Đặc sản rươi Tứ Kỳ, Hải Dương, giá nửa triệu đồng mỗi cân vẫn đắt hàng. Nguồn: VTV24

