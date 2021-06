Soi hồ sơ cty Dầu khí Nghệ An bị phạt 600 triệu do lấn chiếm đất phi nông nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập theo chủ trương hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An. Tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp là một trăm năm mươi tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An vừa bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 600 triệu đồng do lấn chiếm đất phi nông nghiệp, được thành lập vào năm 2008 theo chủ trương hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.



Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại tầng 23-24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An (số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) và đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An là ông Đường Dũng Tiến, Tổng Giám đốc là ông Trần Lương Sơn. Tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp là một trăm năm mươi tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2020, Dầu khí Nghệ An đạt 7,926 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 45,816 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, tổng tài sản của Dầu khí Nghệ An đạt 208,935 tỷ đồng . Trong đó, vốn chủ sở hữu là 30,556 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 178,379 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 155,247 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc.

Trước đó, theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị trong trường hợp diện tích từ 0,5ha đến dưới 1ha.

Cụ thể, Công ty đã sử dụng 8.313,3 m2 đất trên thực địa tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm: Đường giao thông, vỉa hè, mương thoát nước khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định giao đất cho Công ty nhưng Công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất theo quy định.

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An phải chấp hành quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.