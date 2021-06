7 món đắt khách nhưng đầu bếp khuyên không nên ăn ở nhà hàng

Bít tết chín kỹ là một trong những món ăn được khuyên không nên ăn tại nhà hàng. Theo cố đầu bếp nổi tiếng người Mỹ - Anthony Bourdain, nếu còn thịt đông lạnh đã qua ngày phục vụ, họ có hai lựa chọn: hoặc vứt nó đi, hoặc ... để dành làm những miếng bít tết chín kỹ. Đầu bếp Hank Scrampton cho rằng nên tránh ăn sushi cá hồi nếu biết chúng được làm ra từ loại cá hồi nước ngọt. Bởi, cá hồi nước ngọt sinh trưởng trong môi trường dễ bị ký sinh trùng tấn công. Tuy nhiên, vị đầu bếp này cũng khuyên không cần lo lắng quá mức vì các quy trình được được sử dụng để làm đông lạnh cá có hiệu quả tiêu diệt các vi sinh vật gây hại. Tốt nhất, nên hỏi người phục vụ loại cá hồi nào được sử dụng để chế biến món ăn: là tươi hay đông lạnh. Nếu có vấn đề về tiêu hóa hay lo ngại sức khỏe thì không nên ăn. Một cuộc khảo sát do Tạp chí Food Network thực hiện cho thấy, 15% số người được hỏi thừa nhận rằng thành phần thực tế của các món chay trong nhà hàng có thể không hoàn toàn trùng khớp với những món được liệt kê trong thực đơn. Nếu bạn là người ăn chay quá kén chọn và liên tục nhắc nhở nhân viên nhà hàng về các nguyên tắc của mình, tốt hơn hết nên cảnh giác. Lý do là một số đầu bếp có thể thêm một vài miếng cá ngừ hoặc thịt xông khói vào món salad để "trả đữa" bạn. Nhân viên nhà hàng ít khi gọi món salad xà lách vào bữa ăn của họ ở đây. Bởi, những hốc ẩm của lá xà lách là nơi sinh sản của nhiều vi khuẩn. Và gần như không thể rửa sạch chúng. Ba đầu bếp nổi tiếng người Mỹ đã thừa nhận với Tạp chí Food Network rằng những lát bánh mì mà khách bỏ thừa thường được tận dụng chuyển sang cho bàn khác ăn. Dù chúng được làm nóng trước khi mang đi phục vụ, song điều này không đảm bảo độ tươi của bánh. Không nên gọi món hàu trong các nhà hàng không chuyên hải sản vì nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, hàu cũ có thể dễ dàng gây ngộ độc thực phẩm. Bạn cũng không nên gọi món ăn có dầu nấm trufle trong nhà hàng. Rất có thể đó là hương vị nhái. Thay vào đó, hãy dùng các loại dầu thông thường mà vẫn đảm bảo sự an toàn, sạch sẽ. Nguồn ảnh: Getty Imgae Video: Các nhà hàng ở Châu Âu chọn gạo theo những tiêu chí gì? Nguồn: VTV24

Bít tết chín kỹ là một trong những món ăn được khuyên không nên ăn tại nhà hàng. Theo cố đầu bếp nổi tiếng người Mỹ - Anthony Bourdain, nếu còn thịt đông lạnh đã qua ngày phục vụ, họ có hai lựa chọn: hoặc vứt nó đi, hoặc ... để dành làm những miếng bít tết chín kỹ. Đầu bếp Hank Scrampton cho rằng nên tránh ăn sushi cá hồi nếu biết chúng được làm ra từ loại cá hồi nước ngọt. Bởi, cá hồi nước ngọt sinh trưởng trong môi trường dễ bị ký sinh trùng tấn công. Tuy nhiên, vị đầu bếp này cũng khuyên không cần lo lắng quá mức vì các quy trình được được sử dụng để làm đông lạnh cá có hiệu quả tiêu diệt các vi sinh vật gây hại. Tốt nhất, nên hỏi người phục vụ loại cá hồi nào được sử dụng để chế biến món ăn: là tươi hay đông lạnh. Nếu có vấn đề về tiêu hóa hay lo ngại sức khỏe thì không nên ăn. Một cuộc khảo sát do Tạp chí Food Network thực hiện cho thấy, 15% số người được hỏi thừa nhận rằng thành phần thực tế của các món chay trong nhà hàng có thể không hoàn toàn trùng khớp với những món được liệt kê trong thực đơn. Nếu bạn là người ăn chay quá kén chọn và liên tục nhắc nhở nhân viên nhà hàng về các nguyên tắc của mình, tốt hơn hết nên cảnh giác. Lý do là một số đầu bếp có thể thêm một vài miếng cá ngừ hoặc thịt xông khói vào món salad để "trả đữa" bạn. Nhân viên nhà hàng ít khi gọi món salad xà lách vào bữa ăn của họ ở đây. Bởi, những hốc ẩm của lá xà lách là nơi sinh sản của nhiều vi khuẩn. Và gần như không thể rửa sạch chúng. Ba đầu bếp nổi tiếng người Mỹ đã thừa nhận với Tạp chí Food Network rằng những lát bánh mì mà khách bỏ thừa thường được tận dụng chuyển sang cho bàn khác ăn. Dù chúng được làm nóng trước khi mang đi phục vụ, song điều này không đảm bảo độ tươi của bánh. Không nên gọi món hàu trong các nhà hàng không chuyên hải sản vì nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, hàu cũ có thể dễ dàng gây ngộ độc thực phẩm. Bạn cũng không nên gọi món ăn có dầu nấm trufle trong nhà hàng. Rất có thể đó là hương vị nhái. Thay vào đó, hãy dùng các loại dầu thông thường mà vẫn đảm bảo sự an toàn, sạch sẽ. Nguồn ảnh: Getty Imgae Video: Các nhà hàng ở Châu Âu chọn gạo theo những tiêu chí gì? Nguồn: VTV24