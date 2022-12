Sóc Sơn: Mua bán, xây dựng trái phép tại khu vực Trại Phong

UBND huyện Sóc Sơn cho biết, thời gian vừa qua, tại khu vực Trại Phong, thôn Phú Ninh (khu đất đã được Bệnh viện Da liễu Hà Nội bàn giao lại cho xã Minh Phú và huyện Sóc Sơn quản lý) xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép nhưng chưa được chính quyền xã kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm.



Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với việc mua bán chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực này, UBND huyện Sóc Sơn có văn chỉ đạo UBND xã Minh Phú và các phòng, ban, đơn vị chức năng về việc nghiêm cấm tình trạng mua, bán đất, xây dựng công trình trên đất tại khu Trại Phong, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.

Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án, bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Tại khu vực Trại Phong, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thời gian qua nở rộ tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Sóc Sơn.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Sóc Sơn kiểm tra thông tin quy hoạch khu Trại Phong , xã Minh Phú trước khi giải quyết các thủ tục hành chính của công dân đối với các thửa đất thuộc ranh giới khu Trại Phong, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trên diện tích đất thuộc ranh giới khu Trại Phong.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn tăng cường công tác kiểm tra cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu cho UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND xã Minh Phú thiết lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định; tham mưu UBND huyện văn bản chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện đối với vi phạm đất đai (nếu có).

Ngoài ra, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND xã Minh Phú và các phòng, ban, đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến người dân; nghiêm cấm mọi hành vi chuyển nhượng, tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, san gạt, hạ thấp mặt bằng và xây dựng công trình trái phép thuộc phạm vi khu đất Trại Phong.

Đồng thời, các lực lượng chức năng của xã tăng cường kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Minh Phú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc ký, xác nhận đơn cũng như hợp đồng mua bán đất, để phát sinh công trình xây dựng trên đất không đúng quy định của pháp luật.