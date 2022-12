Dự báo loạt “siêu phẩm” điện thoại gây bão trong năm 2023

1. iPhone 15 series: Khi iPhone 14 series còn chưa kịp hết hot thì Apple cũng đã rục rịch chuẩn bị cho màn ra mắt của iPhone 15 series trong năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, ta vẫn chưa thể nắm rõ ý định của Apple nhưng nhiều nguồn tin cho rằng tính năng Dynamic Island vẫn còn đang làm mưa làm gió trong giới công nghệ sẽ được trang bị cho tất cả sản phẩm thuộc iPhone 15 series. Bên cạnh đó iPhone 15 Pro Max nhiều khả năng sẽ là sản phẩm duy nhất được sở hữu hệ thống camera tele kính tiềm vọng. Về phần thiết kế, có thể trên iPhone 15 series sẽ xuất hiện một vài thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Theo một leaker trên mạng xã hội Twitter, iPhone 15 Series sẽ có khung viền được hoàn thiện từ chất liệu Titanium, các góc ở phần mặt lưng sẽ được bo cong thay vì phẳng hoàn toàn như iPhone 14. Dù đây đều chỉ là đồn đoán nhưng iPhone 15 series hứa hẹn sẽ tiếp tục là dòng điện thoại gây bão khi được ra mắt chính thức. 2. Galaxy S23 Series: Dựa trên những tin đồn, Galaxy S23 Series của Samsung có thể mang đến một số nâng cấp đáng chú ý cho camera và thiết kế. Galaxy S23 Ultra sẽ có camera chính 200 megapixel, là một "bước nhảy vọt" so với cảm biến chính 108 megapixel của Galaxy S22 Ultra. Theo Ice Universe, cảm biến 200 megapixel mới chỉ lớn hơn một chút so với iPhone 14 Pro và nhỏ hơn một chút so với các flagship Android khác. Samsung cũng có thể cung cấp cho Galaxy S23 và Galaxy S23+ một thiết kế được tinh chỉnh để phù hợp hơn với mẫu Galaxy S Ultra. Hình ảnh đáng tin cậy từ Steve Hemmerstoffer cho thấy, Samsung sẽ loại bỏ phần lồi camera khỏi cặp Galaxy S này, thay thế bằng ống kính lồi có trên Galaxy S22 Ultra. Thêm vào đó, bộ ba điện thoại thông minh sẽ chạy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Con chip mới mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, Trí thông minh nhân tạo AI được nâng cấp có thể xử lý tốt hơn. Thậm chí, nhiều khả năng, Samsung sẽ loại bỏ hoàn toàn chip Exynos trên dòng Galaxy S23. 3. Xiaomi 13 series: Xiaomi quả thật luôn biết cách chiều lòng người dùng khi luôn cố gắng đem những công nghệ mới lên sản phẩm của mình. Theo thông tin có được từ Digital Chat Station, Xiaomi đã thử nghiệm công nghệ cảm biến vân tay siêu âm trong một thời gian dài và sẽ được trang bị trên dòng sản phẩm mới là Xiaomi 13 series. Công nghệ cảm biến vân tay với độ nhạy và chính xác cao sẽ giúp tăng tính bảo mật cho thiết bị. Về phần màn hình, Xiaomi 13 series được cho rằng sẽ có viền màn hình mỏng hơn nhằm đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Theo thông tin rò rỉ, Xiaomi 13 sẽ được trang bị màn hình OLED cong về hai cạnh bên. Xiaomi 13 sẽ có màn hình kích thước 6.26 inch, độ phân giải màn hình 1.5K, còn phiên bản Pro sẽ có kích thước 6.7 inch với độ phân giải Quad HD+. Về cấu hình, cả Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro đều sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 hàng đầu, tuy chưa rõ về dung lượng RAM và ROM nhưng mình nghĩ rằng vi xử lý mạnh mẽ chắc chắn sẽ mang đến cho dòng điện thoại này một hiệu năng khủng để có thể chiến mọi tựa game nặng. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

