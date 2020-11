Sau kiến nghị của CA quận Tây Hồ, vi phạm TTXD đường "nghìn tỷ" tái diễn?

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài chạy qua địa bàn 3 phường gồm: Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Xuân La (quận Tây Hồ), Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Từ sau khi tuyến đường này được thông xe cũng bắt đầu xảy ra tình trạng “ma trận” công trình vi phạm trật tự xây dựng (thuộc phường Xuân La), gây bức xúc nhân dân. Sau khi Báo điện tử Kiến Thức phản ánh, ngày 7/7/2020, Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ đã có văn bản phản hồi tới Kiến Thức. Trong văn bản, Trưởng Công an quận cũng kiến nghị UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng và xử lý vi phạm về sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 9/11/2020, tình trạng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vẫn không giảm đi, ngược lại càng trở nên rầm rộ hơn, như thách thức cơ quan chức năng? Những quán bia, bãi rửa xe ô tô "mọc" trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động mà không thấy bị cơ quan chức năng xử lý? Biển hiệu các bãi rửa xe đặt vô tội vạ ở vỉa hè của tuyến đường. Trong khi đó, dưới lòng đường hàng loạt ô tô lớn, nhỏ xếp nối đuôi nhau, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn tai nạn cho các phương tiện qua lại. Thậm chí, bãi xe "mọc" trái phép này còn "hiên ngang" dựng 2 bốt gác bảo vệ bên ngoài, chặn ngang vỉa hè dành cho người đi bộ. Những công trình không phép đua nhau "mọc" trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài để phục vụ mục đích kinh doanh, kiếm lời. Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gắn biển hiệu Công ty TNHH Cung cấp VLXD Minh Khôi "mọc" trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Trong khi, vật liệu vẫn được chủ cửa hàng chỉ đạo tập kết trên vỉa hè tuyến đường này. Tình trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài “mọc” lên như nấm cũng như gia tăng về mức độ vi phạm. Hộ dân kinh doanh cây cảnh, vẫn bày bán các chậu hoa khắp vỉa hè. Bảng biển quảng cáo sản phẩm của các dự án gần với tuyến đường cũng đặt vô tội vạ, vô cùng phản cảm. Lòng đường, vỉa hè hiện nay vẫn nhếch nhác, rác thải các loại vẫn tồn tại gây mất mỹ quan đô thị. Dư luận đang dấy lên nghi vấn: Có hay không sự buông lỏng quản lý của UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La trước vấn đề vi phạm TTXD dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài?

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài chạy qua địa bàn 3 phường gồm: Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Xuân La (quận Tây Hồ), Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Từ sau khi tuyến đường này được thông xe cũng bắt đầu xảy ra tình trạng “ma trận” công trình vi phạm trật tự xây dựng (thuộc phường Xuân La), gây bức xúc nhân dân. Sau khi Báo điện tử Kiến Thức phản ánh, ngày 7/7/2020, Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ đã có văn bản phản hồi tới Kiến Thức. Trong văn bản, Trưởng Công an quận cũng kiến nghị UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng và xử lý vi phạm về sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 9/11/2020, tình trạng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vẫn không giảm đi, ngược lại càng trở nên rầm rộ hơn, như thách thức cơ quan chức năng? Những quán bia, bãi rửa xe ô tô "mọc" trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động mà không thấy bị cơ quan chức năng xử lý? Biển hiệu các bãi rửa xe đặt vô tội vạ ở vỉa hè của tuyến đường. Trong khi đó, dưới lòng đường hàng loạt ô tô lớn, nhỏ xếp nối đuôi nhau, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn tai nạn cho các phương tiện qua lại. Thậm chí, bãi xe "mọc" trái phép này còn "hiên ngang" dựng 2 bốt gác bảo vệ bên ngoài, chặn ngang vỉa hè dành cho người đi bộ. Những công trình không phép đua nhau "mọc" trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài để phục vụ mục đích kinh doanh, kiếm lời. Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gắn biển hiệu Công ty TNHH Cung cấp VLXD Minh Khôi "mọc" trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Trong khi, vật liệu vẫn được chủ cửa hàng chỉ đạo tập kết trên vỉa hè tuyến đường này. Tình trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài “mọc” lên như nấm cũng như gia tăng về mức độ vi phạm. Hộ dân kinh doanh cây cảnh, vẫn bày bán các chậu hoa khắp vỉa hè. Bảng biển quảng cáo sản phẩm của các dự án gần với tuyến đường cũng đặt vô tội vạ, vô cùng phản cảm. Lòng đường, vỉa hè hiện nay vẫn nhếch nhác, rác thải các loại vẫn tồn tại gây mất mỹ quan đô thị. Dư luận đang dấy lên nghi vấn: Có hay không sự buông lỏng quản lý của UBND quận Tây Hồ , UBND phường Xuân La trước vấn đề vi phạm TTXD dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài?