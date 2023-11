Sắp phát hành gần 13 triệu cổ phiếu ESOP, lợi nhuận LDG ra sao?

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư LDG (mã: LDG) mới đây đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.



Theo đó, LDG dự kiến phát hành 12.810.367 cổ phiếu ESOP, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 0 đồng/cp, dự kiến triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn tài trợ cho chương trình được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của LDG.

Như vậy, với việc người lao động không nộp tiền và phát hành bằng mệnh giá, công ty dự kiến sẽ phải chuyển hơn 128,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang vốn điều lệ, tăng vốn tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP thưởng cho nhân viên.

Theo LDG, mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là để nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên công ty; thu hút và giữ chân nhân tài; gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ, nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực, thúc đẩy người lao động tăng hiệu quả làm việc.

Cụ thể, đối tượng tham gia là các cấp quản lý (từ cấp 5 trở lên và các đối tượng khác được xét theo quy định của LDG); cấp chuyên viên/nhân viên đã ký hợp đồng lao động chính thức tính đến ngày 15/11/2023.

Thời gian tự do chuyển nhượng cổ phiếu được chia thành 3 đợt, với 30% số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 1 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành; 30% số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 2 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 40% số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 3 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Lỗ quý thứ 4 liên tiếp

Đáng chú ý, LDG phát hành ESOP trong bối cảnh doanh nghiệp này kinh doanh toàn lỗ trong năm 2023. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 554 triệu đồng và doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính (cùng kỳ lãi hơn 71 tỷ đồng). Song song đó, chi phí tài chính tăng 42% so với cùng kỳ lên 49,2 tỷ đồng khiến LDG tiếp tục lỗ trong quý III.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của LDG cũng ghi nhận âm 509 triệu đồng so với cùng kỳ âm hơn 176 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 41% và 51%, về mức 2,4 tỷ đồng và 14,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, LDG báo lỗ ròng gần 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 1,7 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của doanh nghiệp.

Với việc toàn lỗ trong các quý năm 2023, lũy kế 9 tháng năm 2023, LDG ghi nhận hơn 485 triệu đồng doanh thu thuần, giảm hơn 99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 209 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 8 tỷ đồng. Trong năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng. Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tại ngày 30/9/2023, LDG có tổng tài sản 7.590 tỷ đồng, trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận gần 47 tỷ đồng, gấp 15 lần so với thời điểm đầu năm, hầu hết là khoản tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.048 tỷ đồng, giảm 3%.

Dãy nhà phố thuộc dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Ảnh: LDG.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của LDG ghi nhận ở mức gần 1.228 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang hơn 1.046 tỷ đồng, gồm các dự án như: Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (khu A) gần 210 tỷ đồng; dự án Chung cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM 168 tỷ đồng. Đặc biệt là dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 464 tỷ đồng. Đối với dự án này, LDG thông báo còn phải trả ngắn hạn hơn 151 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn gồm một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên hơn 437 tỷ đồng và hơn 65 tỷ đồng cho dự án tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, LDG còn hơn 4.558 tỷ đồng nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2023, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay của LDG đạt gần 1.332 tỷ đồng, chiếm 18% nguồn vốn, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 3.032 tỷ đồng, bao gồm gần 433 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, vào cuối tháng 9/2023, HĐQT LDG đã thông qua thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của LDG phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Cụ thể, tại dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty CP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương do LDG làm chủ đầu tư và các tài sản, dự án khác thuộc công ty.

Về phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của LDG, cổ phần sở hữu của LDG tại công ty con. Giá trị xác định để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, cổ phần không thấp hơn giá vốn được LDG ghi nhận.

LDG thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan theo quy định.