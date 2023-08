Sân bay Long Thành: ACV nói gì về các DN trượt gói thầu 35.000 tỷ?

Cụ thể, ngày 24/8/2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, ACV cũng nêu lý do khiến liên danh Hoa Lư và liên danh CHEC - BCEG - Vietnam Contractors không được lựa chọn.

Theo đó, đối với liên danh Hoa Lư (bao gồm các công ty xây dựng như Central, An Phong, Hòa Bình, Thành An, Unicons, Delta, Coteccons.), hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh này không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về kỹ thuật tại phụ lục 4 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, thiết bị hệ thống cơ điện (M&E), hệ thống thiết bị nhà ga (TE).

Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hệ thống xử lý hành lý (BHS) là hệ thống thiết bị hàng không chính trong dây chuyền công nghệ nhà ga hành khách, một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến công suất khai thác, vận hành của nhà ga lại không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật, sai khác với giải pháp thiết kế của hồ sơ mời thầu.

Cùng với thông báo nhà thầu trúng thầu dự án Sân bay Long Thành, ACV cũng đưa ra lý do 2 liên danh còn lại trượt thầu.

Điều đó làm ảnh hưởng đến chức năng đảm bảo hoạt động và dự phòng công suất của hệ thống BHS bao gồm: Khu vực băng chuyền vận chuyển hành lý sau soi chiếu an ninh hàng không/hải quan (lầu 3) không tuân thủ yêu cầu hồ sơ mời thầu; Khu vực băng chuyền sử dụng công nghệ vận chuyển hành lý bằng khay độc lập không tuân thủ yêu cầu hồ sơ mời thầu; Bố trí trạm chỉnh sửa hành lý (sau khi chuyển lên khay) trực tiếp trên đường băng chuyền ICS không tuân thủ yêu cầu hồ sơ mời thầu...

Ngoài ra, theo ACV nhà thầu Hoa Lư bố trí băng chuyền ICS khu vực phân loại hành lý (Sorter) xuống băng chuyền chất xếp hành lý không tuân thủ yêu cầu hồ sơ mời thầu; Khu vực băng chuyền ICS cho hành lý chuyển tiếp (Transfer) không bố trí đường băng chuyền ICS kết nối giữa các nhà ga trong tương lai theo yêu cầu hồ sơ mời thầu; Bố trí băng chuyền ICS vận chuyển và lưu trữ chồng khay trống và thiết bị xếp khay trống và thiết bị tách khay không tuân thủ yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Với liên danh CHEC - BCEG - Vietnam Contractors, khi xem xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu về phần nhân sự chủ chốt, ACV đã có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ dự thầu. Sau đó, nhà thầu này đã đề xuất thay thế nhiều nhân sự chủ chốt và cung cấp các tài liệu chứng minh.

Thế nhưng, sau khi xem xét, đánh giá các tài liệu bổ sung, làm rõ của nhà thầu cung cấp, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh nhà thầu CHEC - BCEG - Vietnam Contractors vẫn có 18 nhân sự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về năng lực kỹ thuật.

Bên cạnh đó, phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu CHEC - BCEG - Vietnam Contractors không đạt mức điểm tối thiểu cho các phần/mục có quy định về điểm tối thiểu theo yêu cầu tại hồ sơ mời thầu. Trong đó, các phần/mục điểm thành phần đánh giá về "Phụ lục 3 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (specs) của vật tư phần xây dựng"; "Phụ lục 4 - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (specs) của vật liệu, thiết bị hệ thống cơ điện (M&E) hệ thống thiết bị nhà ga (TE)"; "Phụ lục 5 - Biện pháp tổ chức thi công" đều không đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Thông báo về quá trình chấm thầu, lãnh đạo ACV cho biết, trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp ngày 12/6/2023 của các nhà thầu tham dự, bên mời thầu, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kết quả cuối cùng, chỉ có Liên danh 10 nhà thầu VIETUR trúng gói thầu dự án thành phần 3 sân bay Long Thành với tổng kinh phí là 27.813.939.171.360 đồng và 338.849.804 USD (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phí liên quan khác).

Liên danh này bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC Ictas; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtecons; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SOL E&C; Công ty cổ phần kết cấu ATAD; Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP; Công ty cổ phần HAWEE cơ điện; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings; Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP.