Saigontourist dùng ấn phẩm du lịch có “đường lưỡi bò” từng dính loạt phốt, khách "ngán ngẩm"?

Dùng ấn phẩm du lịch có “đường lưỡi bò"

Mới đây, theo phản ánh của du khách tới đặt tour tại Saigontourist ngày 17/10, nhân viên công ty giới thiệu ấn phẩm du lịch in hình ảnh “đường lưỡi bò”. Ấn phẩm in bằng tiếng Việt do “Ủy ban Đối ngoại và Du lịch Trương Gia Giới” biên soạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty Lữ hành Saigontourist đã phối hợp với đoàn thanh tra, thu hồi toàn bộ số ấn phẩm để nộp lại cho đoàn thanh tra và ra quyết định xử phạt nghiêm khắc với cá nhân, phòng ban nhận ấn phẩm do đối tác đưa mà không qua khâu kiểm duyệt theo quy định.

Hình "đường lưỡi bò" trong ấn phẩm du lịch Saigontourist sử dụng giới thiệu đến khách hàng. Ảnh: Baovanhoa.





Video; Đường lưỡi bò. Nguồn: Youtube.

Saigontourist bị tố lạm thu của khách được miễn vé

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist (Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) được biết đến là một trong những hãng lữ hành hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên báo Gia đình & xã hội, năm 2016 công ty này từng bị tố lạm thu của khách được miễn vé.

Cụ thể, theo phản ánh của khách hàng, Saigontourist mở bán hàng loạt tour nội địa ghép khách lẻ đi miền Trung, miền Bắc trong mùa cao điểm du lịch 2016. Dù khách nằm trong diện được miễn giảm giá vé tham quan – dịch vụ nhưng giá trọn gói mà hãng lữ hành Saigontourist tư vấn vẫn bao gồm các loại vé này. Du khách cho rằng, đây là sự “gian dối” ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của những đối tượng được Nhà nước ưu đãi đặc biệt.

Bảng giá có thông tin hành khách là người cao tuổi được giảm giá vé tại Văn miếu Quốc tử Giám. Ảnh: Giadinhxahoi.

Trong vai du khách, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với một văn phòng của Saigontourist tại Hà Nội, hỏi chương trình Đà Nẵng – Hội An - Cù Lao Chàm – Bà Nà khởi hành cuối tháng 7/2016 cho mình và hai con 7 – 9 tuổi. Nhân viên bán tour xác nhận giá trọn gói 4,1 triệu/cháu, đã bao gồm vé tham quan phố cổ Hội An. Với việc cung cấp thông tin này, Báo GĐ&XH cho rằng Saigontourist đã có dấu hiệu lạm thu 160.000 đồng/2 cháu vì khách dưới 16 tuổi vốn được miễn phí tham quan phố cổ Hội An từ lâu. Theo quy định các đối tượng được giảm 100% giá vé khi tham quan Hội An là trẻ em dưới 16 tuổi, nhà báo và nhà nghiên cứu, Hội viên Hội Di sản Việt Nam.

Không chỉ có vậy, khi PV Báo GĐ&XH liên hệ làm việc với ông Võ Anh Tài, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist qua điện thoại thì số máy di động được cho là của ông Tài đã không có bất kỳ một phản hồi nào tới PV Báo Báo GĐ&XH. Sau đó, PV Báo GD&XH tiếp tục liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Thế Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist thì nhận được câu trả lời rằng ông đang bận đi “tiếp khách”.

Từ cách ứng xử của lãnh đạo Saigontourist đối với dư luận truyền thông và cách tư vấn mập mờ của nhân viên công ty, Báo GD&XH cho rằng tiếng tăm về một đơn vị lữ hành chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam có phần "khác" với thực tế. Một đơn vị lữ hành chuyên nghiệp ắt hản sẽ không bỏ qua bất kể phản ánh nào của khách hàng để chấn chỉnh nhằm hoàn thiện dịch vụ.

Saigontourist bỏ hoang lãng phí nhiều khu đất công

Chưa hết, Saigontourist còn bị "bêu tên" vì bỏ hoang lãng phí nhiều khu đất công.

Năm 2018, Thanh tra TP HCM phát hiện 103 cơ sở nhà đất công sản tại Tp.HCM có sai phạm, trong đó, riêng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist có 14 khu đất sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lớn cho tài sản Nhà nước.

Cụ thể, theo Tiền phong, tháng 8/2015, UBND TPHCM giao khu đất số 856, quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho SaigonTourist quản lý và sử dụng. Sau khi tiếp nhận miếng đất công hàng nghìn mét này, SaigonTourist đã cho Công ty TNHH - TMDV A- Sáng thuê để mở công ty và kho hàng kinh doanh xe cơ giới và xe nâng điện. Số tiền mà đơn vị này thuê lại mỗi năm khoảng gần 2 tỷ đồng.

Khu đất công số 2 Hàn Thuyên (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Saigontourist cho một nhà hàng có tên là Hà Vịt thuê. Ảnh: Vneconomy.

Trong khi đó, khu đất công ở số 2 Hàn Thuyên, phường Bình Thọ ở Thủ Đức cũng được SaigonTourist sử dụng sai mục đích. Sau khi “xí phần”, SaigonTourist đã trục lợi bằng cách cho nhà hàng có tên Hà Vịt thuê lại, một phần khác cho nhà hàng mì cay NaGa thuê. Còn khu đất ở số 195/3 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh của quận này cũng được SaigonTourist cho một đơn vị kinh doanh gara xe hơi. Mảnh đất công ở số 2 Thanh Đa, quận Bình Thạnh được đơn vị này cho thuê mở quán giải khát.