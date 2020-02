Trung tâm thương mại, khu vui chơi ở Hà Nội vắng tanh giữa dịch corona

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều ngày 3/2, tại một trung tâm thương mại lớn nằm trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lượng khách hàng đến đây vui chơi, mua sắm rất ít. Di chuyển từ hành lang tầng 1 đến tầng 5 của trung tâm thương mại này thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài vị khách, cảnh tượng vắng vẻ đến lạ thường. Nhiều quán ăn nằm trong trung tâm thương mại này gần như vắng tanh. Lý do vắng bóng khách hàng đến trung tâm thương mại như vậy là do người dân không muốn đến những nơi đông người phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp. Tại khu hàng ăn uống cũng không có khách, quản lý và nhân viên luôn rỏ ra buồn rầu. Vì sợ lây nhiễm virus corona chốn đông người nên quán nước khó có khách dừng chân. Khu vực vui chơi giải trí cũng vắng tanh. Trò chơi gắp thú nhồi bông mọi ngày thu hút rất nhiều người chơi, nhưng nay "ế ẩm". Khu vực này mọi khi rất đông trẻ em đến vui chơi... ... nay không có một cháu nào. Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch bệnh do virus corona. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con em nhiều bậc phụ huynh đã "cắt cử" nhau ở nhà trông con thay vì đưa các cháu đến nơi đông người vui chơi. Các cửa hàng thời trang bên trong trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng cũng "ế ẩm". Nếu lượng khách hàng mua sắm liên tục giảm đi và kéo dài như thế này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các cửa hàng. Từ cửa thời trang bình dân đến hàng hiệu đều đìu hiu khách. Giống như trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng, tại một trung tâm thương mại lớn khác nằm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) lượng khách hàng cũng vắng vẻ. Một số người đến trung tâm thương mại này đều đeo kín khẩu trang và rất vội vã, không muốn nán lại lâu vì virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài bạn trẻ, nhưng họ cũng chỉ đi lòng vòng một chút rồi rời đi. Nhiều người chỉ lướt qua ngắm nhìn phía ngoài các Shop thời trang ở đây, chẳng vào mua. Một gian hàng thời trang dành cho trẻ em treo bảng "sale off" từ 30-50%++/sản phẩm, nhưng cũng chẳng ai để ý. Nhân viên bán hàng thì liên tục đi lại chỉ để sắp xếp quần áo cho gọn gàng hơn. Quầy hàng mỹ phẩm cũng chung tình cảnh đìu hiu khách. Bình thường quán nước này rất đông khách nhưng hôm nay cũng chỉ có một vài người đến.

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều ngày 3/2, tại một trung tâm thương mại lớn nằm trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lượng khách hàng đến đây vui chơi, mua sắm rất ít. Di chuyển từ hành lang tầng 1 đến tầng 5 của trung tâm thương mại này thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài vị khách, cảnh tượng vắng vẻ đến lạ thường. Nhiều quán ăn nằm trong trung tâm thương mại này gần như vắng tanh. Lý do vắng bóng khách hàng đến trung tâm thương mại như vậy là do người dân không muốn đến những nơi đông người phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp. Tại khu hàng ăn uống cũng không có khách, quản lý và nhân viên luôn rỏ ra buồn rầu. Vì sợ lây nhiễm virus corona chốn đông người nên quán nước khó có khách dừng chân. Khu vực vui chơi giải trí cũng vắng tanh. Trò chơi gắp thú nhồi bông mọi ngày thu hút rất nhiều người chơi, nhưng nay "ế ẩm". Khu vực này mọi khi rất đông trẻ em đến vui chơi... ... nay không có một cháu nào. Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch bệnh do virus corona. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con em nhiều bậc phụ huynh đã "cắt cử" nhau ở nhà trông con thay vì đưa các cháu đến nơi đông người vui chơi. Các cửa hàng thời trang bên trong trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng cũng "ế ẩm". Nếu lượng khách hàng mua sắm liên tục giảm đi và kéo dài như thế này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các cửa hàng. Từ cửa thời trang bình dân đến hàng hiệu đều đìu hiu khách. Giống như trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng, tại một trung tâm thương mại lớn khác nằm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) lượng khách hàng cũng vắng vẻ. Một số người đến trung tâm thương mại này đều đeo kín khẩu trang và rất vội vã, không muốn nán lại lâu vì virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài bạn trẻ, nhưng họ cũng chỉ đi lòng vòng một chút rồi rời đi. Nhiều người chỉ lướt qua ngắm nhìn phía ngoài các Shop thời trang ở đây, chẳng vào mua. Một gian hàng thời trang dành cho trẻ em treo bảng "sale off" từ 30-50%++/sản phẩm, nhưng cũng chẳng ai để ý. Nhân viên bán hàng thì liên tục đi lại chỉ để sắp xếp quần áo cho gọn gàng hơn. Quầy hàng mỹ phẩm cũng chung tình cảnh đìu hiu khách. Bình thường quán nước này rất đông khách nhưng hôm nay cũng chỉ có một vài người đến.