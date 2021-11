Saigonres sắp chi 90 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Ngày 30/11, CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, SGR) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng.

Như vậy, với gần 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Saigonres sẽ phải chi ra gần 90 tỷ đồng thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 20/12.

Sơ về tình hình kinh doanh, Saigonres ghi nhận quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 61% so cùng kỳ do doanh thu dự án của các công ty con sụt giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận giảm 66% so với cùng kỳ về 2,5 tỷ đồng do doanh thu chuyển nhượng vốn giảm. Chi phí tài chính chiếm hơn 5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Ngược lại, doanh nghiệp tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% xuống hơn 5 tỷ đồng.

Tuy vậy, SGR báo lỗ hơn 7,4 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng, đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, Saigonres ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và lỗ gần 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 105 tỷ đồng.