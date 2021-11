Nữ tướng Nguyễn Thị Loan bị bắt: Vimefulland khủng hoảng theo Vimedimex?

Thông tin bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” đang gây xôn xao dư luận.



Tìm hiểu của PV, “nữ tướng" Vimedimex Nguyễn Thị Loan là người đã và đang nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp có vốn hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, y dược đến bất động sản.

Những năm gần đây, hệ sinh thái Vimedimex Group của bà Nguyễn Thị Loan còn được biết đến là một tay chơi mới trong thị trường bất động sản Hà Nội với thương hiệu Vimefulland ra đời hồi cuối năm 2016.

Chỉ sau 2 năm ra mắt, Vimefulland đã đem về doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách cho nhà nước 2.290,7 tỷ đồng.

Bên cạnh việc triển khai các dự án, Tập đoàn này Vimedimex Group cũng mở rộng mạnh quỹ đất, đáng chú ý là thương vụ mua lại một phần dự án Ciputra gồm lô đất TM01, CT05, CT06 có tổng diện tích 79.629 m2 và BT05 tại Ciputra với quy hoạch 81 căn nhà ở thấp tầng trên diện tích gần 14.000 m2.

Trong danh mục đầu tư của Vimedimex Group còn bao gồm dự án Bel Air Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm với diện tích 2,5ha; dự án Annecy Garden quận Hoàng Mai với diện tích 25ha; dự án The Grand Sevilla tại quận Hai Bà Trưng với diện tích 54,5ha; dự án Torre Agbar Parkview tại quận Hoàng Mai với diện tích 1,68ha, hay tổ hợp Palatium Mari Resort tại Đà Nẵng có diện tích lên tới 177,2ha...

Vimedimex Group còn thông qua CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng làm dự án tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên dài 1,65 km để đổi lấy 60 ha đất đối ứng ở ba khu vực “đất vàng” của quận Hoàng Mai theo dự án BT.

Đáng chú ý, dù xây dựng nhiều dự án nhà ở khắp TP Hà Nội nhưng đa số các dự án mang thương hiệu Vimefulland đều vướng phải những tai tiếng ngay từ thời điểm xây dựng như thi công dự án khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Thậm chí, chủ đầu tư này còn bị tố lừa dối khách hàng, người mua nhà.

Trước việc “nữ tướng” Nguyễn Thị Loan bị bắt , dư luận đang đặt câu hỏi: Vimefulland khủng hoảng theo Vimedimex?

Tối ngày 9/11, Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo Điều 218 Bộ luật hình sự.



Cùng tội danh trên, cơ quan Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người khác gồm: Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty CP Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; 3 bị can khác thuộc các Công ty kinh doanh bất động sản.



Cơ quan điều tra xác định, tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu, Công ty CP Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.



Sau đó, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh và Công ty CP Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội được cho là dùng nhiều thủ đoạn thông đồng để hạ mức giá thẩm định một số thửa đất còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng 60-70 triệu đồng/m2.

Theo cơ quan điều tra, sau khi hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, bị can Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 Công ty tham gia đấu giá. Sau đó, bà Loan chi phối Công ty cấp dưới rồi trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.



Một tháng sau khi trúng đấu giá và được bàn giao đất, bà Loan đã bán lại các thửa đất với giá hơn 110 triệu đồng/m2. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án, 6 Công ty tham gia thì có 2 đơn vị không đủ điều kiện, một Công ty không tham gia. Còn lại 3 Công ty dưới quyền bà Loan đã dìm giá, thông đồng và dựng lên 41 Công ty khác để tham gia vào các phiên đấu giá.



Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.