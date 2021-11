5 loại trái cây dễ “phun đẫm” hóa chất bà nội trợ chớ dại mà mua

Chuối là trái cây quen thuộc, có quanh năm nhưng lại dễ bị ngâm hóa chất ép chín. Kinh nghiệm của các tiểu thương cho thấy, chuối chín vàng nhưng cuống còn xanh hoặc nhiều nhựa là chuối chín ép. Vỏ chuối chín ép thường có màu vàng bắt mắt mịn màng còn chuối chín tự nhiên có vỏ vàng sẫm kèm theo đốm nhỏ màu nâu, đen. Khi vận chuyển đường dài, bơ dễ bị dập, hư hỏng. Vì vậy, thương lái có thể tắm hóa chất để giữ cho bơ tươi ngon. Một số nhà vườn tiết lộ, bơ chưa chín thì lõi cuống sẽ có màu xanh, còn nếu có màu vàng thì có nghĩa là đang chín tới, màu nâu sẫm là bơ đã chín quá, rất dễ bị nẫu. Theo đó, nếu quả bơ có cuống màu xanh nhưng thân lại mềm thì chứng tỏ nó đã được ngâm qua hóa chất để chín nhanh. Hơn nữa, quả bơ non được ngâm hóa chất thì cuống sẽ to. Bơ chín tự nhiên có phần vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi, cầm chắc tay. Xoài cũng dễ bị dập, nát trong quá trình vận chuyển. Do đó, nhiều người thu hoạch xoài xanh sau đó dùng hóa chất kích chín để xoài trông ngon hơn mà không bị dập nát. Xoài chín do thuốc kích thích thường chín không đều, quả không có mùi thơm, cuống bị rụng thâm đen. Xoài có màu xanh vàng nhạt nhưng bên trong chín vàng cũng dễ có nguy cơ bị dùng hóa chất.Đu đủ cũng là loại quả dễ bị phun thuốc kích thích cho chín vàng. Đu đủ chín cây thường chín từng mảng, từ dưới quả lên trên cuống. Khi dùng tay ấn, bạn sẽ thấy nhựa chảy ra. Đu đủ chín do thuốc có màu vàng nhạt, cuống héo, rụng, khi bấm vào không còn nhựa. Để thúc mít chín, một số tiểu thương không ngần ngại ngâm cuống vào hoá chất hoặc phun lên vỏ. Mít chín cây thường có ít mủ, còn mít chín ép sẽ có mủ trắng chảy ra nhiều. Nguồn ảnh: Internet Video: Những vườn hoa quả lạ mắt. Nguồn: Tin Tức VTV24

