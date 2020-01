Sai phạm chồng chất ở Lã Vọng: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về xử lý sau thanh tra các dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng (Công ty Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.



Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội tổ chức xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các dự án theo kiến nghị tại kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình xử lý sau thanh tra, tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ cơ sở pháp luật phê duyệt, điều chỉnh, giao thực hiện các dự án và kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có) chưa được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Dự án Louis City của Lã Vọng tại Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang hoàn thiện hạ tầng. (Ảnh VTC NEWS).

Văn bản nêu rõ: “Chịu trách nhiệm về việc thanh quyết toán các dự án công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo không có tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước, trong đó cần lưu ý Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trên 14,5 ha đất tại Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, quận Nam Từ Liêm; Dự án các ô đất DX1, DX2, DX3, DX4, CX1, CX2 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy”.

Đối với các đơn vị, cá nhân có vi phạm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. UBND TP Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên trước ngày 1/4/2020.

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, trong số 9 dự án thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, có 5 dự án do Công ty Lã Vọng và các đơn vị thành viên thực hiện làm chủ đầu tư; 3 dự án do Công ty Lã Vọng và đơn vị thành viên tham gia hợp tác đầu tư; 1 dự án do Công ty Lã Vọng thuê mặt bằng kinh doanh nhưng đã chấm dứt việc hợp tác kinh doanh từ năm 2016.

Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa, 1 trong 9 dự án sai phạm của Lã Vọng. Ảnh: Trọng Tùng

Tuy nhiên, quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Lã Vọng và các đơn vị thành viên, cụ thể: Tại dự án cải tạo môi trường Hồ Đầu Băng (Long Biên), việc triển khai nạo vét hồ và một số hạng mục phụ trợ của dự án theo phương án vừa thiết kế vừa thi công, thiếu phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình trước khi thi công.



Giai đoạn 2, khi phê duyệt chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng làm căn cứ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án. Công tác chuẩn bị đầu tư chậm, đến thời điểm thanh tra dự án mới thực hiện công tác lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chưa triển khai thực hiện dự án.

Trách nhiệm được cơ quan xác định thuộc về UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND quận Long Biên.

Nhà hàng Lã Vọng trên bán đảo hồ Đống Đa. (Ảnh Dân Việt). Trước khi TTCP tiến hành thanh tra toàn diện toàn bộ các dự án của Tập đoàn Lã Vọng thì ông Lê Văn Vọng (giữa) đã thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này.

Tại dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối hồ Vục - hồ Đầu Băng - hồ Tư Đình (quận Long Biên) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), Thanh tra Chính phủ xác định, việc chậm giải phóng mặt bằng do chậm điều chỉnh dự án đầu tư và xử lý phần trùng lắp, dẫn đến tiến độ dự án BT chậm, không có cơ sở xác định khối lượng xây dựng và giá trị của dự án BT, để làm căn cứ xác định giá trị hợp đồng BT.

Tại dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở 14,5 ha tại khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm), việc giao Công ty Cổ phần Ngôi nhà mới thực hiện 2 dự án con đường có diện tích 0,67ha, với mục tiêu kết nối giao thông trong khu quy hoạch 30,5ha được duyệt. Thế nhưng phần thực hiện này chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Dự án trụ sở làm việc và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại tại Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông), Thanh tra Chính phủ xác định dự án chưa quyết toán để xác định tài sản nhà nước và việc phân chia lợi nhuận theo thảo thuận. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển thủy lợi Sông Nhuệ và Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới.

Tại Dự án tại ô đất DX1, DX2, DX3, DX4, CX2, CX1 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), việc lựa chọn nhà đầu tư không thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư, giao dự án không thông qua đấu giá. UBND TP.Hà Nội không tính lại đơn giá thuê đất phần xây dựng sai quy hoạch làm tăng hệ số sử dụng đất.

Sở Tài Chính căn cứ vào kết quả kiểm toán giá trị đầu tư hạ tầng toàn bộ KĐT năm 2012 là 102,339 tỷ đồng để phân bổ chi phí hạ tầng cho tổng diện tích 29,730 ha các ô đất, đơn giá cho phí hạ tầng là 344.226 đ/m2 để tính tiền xuất đầu tư hạ tầng phải nộp cho năm 2016 là không có cơ sở....

Dự án Khu nhà ở cao cấp tại Khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai), cơ quan chức năng xác định, dự án được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) giao không thông qua đấu thầu. UBND TP Hà Nội thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phần hạ tầng khu đất dịch vụ để trả cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp 3,1 ha chậm tiến độ, đến thời điểm thanh tra mới bàn giao đưa vào sử dụng...

Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty cổ phần Hà Thủy sử dụng tầng 1 đúng quy định quy hoạch. UBND TP Hà Nội cũng phải kiểm tra, xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công viên vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, Thanh tra Chính phủ xác định, giai đoạn 2009-2016 UBND TP Hà Nội thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nhưng Tổng công ty Sông Đà là đơn vị được giao chủ đầu tư nhưng không đề xuất được dự án để triển khai thực hiện. Trách nhiệm thuộc UBND TP Hà Nội và các sở, ngành có liên quan và Tổng công ty Sông Đà trong việc tổ chức, triển khai Dự án.

Từ 2017 đến nay, mặc dù Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng.... nhưng Sở Kế hoạch đầu tư vẫn trình để giao cho nhà đầu tư 39 ô đất làm đối ứng thanh toán BT…