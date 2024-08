Quảng Ninh: Gói thầu làm đường vào KDC Bắc Xa đã có chủ

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/8/2024, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã phê duyệt Quyết định 1052/QĐ-ĐTXD công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, mở rộng đường vào khu dân cư Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ.

Theo đó, Liên danh gói thầu số 05 khu dân cư Bắc Xa (bao gồm Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng và Công ty CP xây dựng điện Quảng Ninh) đã trúng thầu với giá 5,348 tỷ đồng thực hiện 120 ngày (giá gói thầu 5,573 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại 206 trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm. Quyết định 1052/QĐ-ĐTXD công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, mở rộng đường vào khu dân cư Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ. Nguồn MSC



Dự án Cải tạo, mở rộng đường vào khu dân cư Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt tại Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 15/6/2024 với tổng mức đầu tư hơn 6,536 tỷ đồng nhằm tạo hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối đồng bộ với các tuyến đường trục chính của xã, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan chung, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôi mới nâng cao, kiểu mẫu.

UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và vốn huy động xã hội hóa, nhân dân đóng góp.

Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng có địa chỉ tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh; thành lập tháng 11/2006 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn; người đại diện pháp luật Tạ Quang Chung.

Theo tìm của PV trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 3/2017 nhưng từ tháng 5/2016 nhà thầu này đã được ghi nhận trúng thầu.

Ngày 11/5/2016 được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt Quyết định 1050/QĐ-UBND công nhận trúng Gói thầu số 03: Xây lắp + Dự Phòng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo nhà khách UBND huyện Hoành Bồ với giá 2,179 tỷ đồng (giá gói thầu 2,186 tỷ đồng - hình thức dự thầu "đấu thầu trực tiếp"; Hình thức lựa chọn nhà thầu "Chào hàng cạnh tranh")...

Theo thống kê chưa đầy đủ, Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng đến nay đã tham gia khoảng 187 gói thầu, trúng 118 gói, trượt 53 gói, 11 gói chưa có kết quả, 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 528,547 tỷ đồng (với hơn 5,408 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 281,252 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 247,294 tỷ đồng.

Thường trúng thầu do các đơn vị tổ chức mời thầu như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long; Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh; Cục thuế tỉnh Quảng Ninh...

Từ đầu năm 2024 đến nay nhà thầu được ghi nhận trúng 14 gói thầu, 2 gói đang chờ kết quả:

Gói thầu số 01: Thi công tuyến ống HDPE D225 Tràng An thuộc dự án Đầu tư tuyến ống truyền tải HDPE D225 và tuyến ống dịch vụ cấp nước cho nhân dân phường Tràng An do Công ty CP nước sạch Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 4,187 tỷ đồng, duy nhất Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng dự thầu với giá 4,152 tỷ đồng;

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Nhà văn hóa Khu Trới 1, phường Hoành Bồ do Uỷ ban nhân dân Phường Hoành Bồ- Thành phố Hạ Long làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 5,130 tỷ đồng, Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng và liên danh dự thầu với giá 5,119 tỷ đồng (tại gói thầu này nhà thầu và liên danh cạnh tranh cùng 2 đơn vị khác)

Ngày 12/7/2024, Công ty CP nước sạch Quảng Ninh phê duyệt Quyết định 03QY/PDKQLCNT/QĐ-CTN công nhận KQLCNT Gói thầu: Thi công tuyến ống D90+75+63+50 Hòn Đá Bia thuộc dự án Đầu tư thay thế tuyến ống PE, PVC D90-34 bằng ống HDPE D90+75+63+50 từ hòn Đá Bia, phường Yên Hải đến Đình Cốc, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Duy nhất Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng trúng thầu với giá 1,322 tỷ đồng thực hiện 60 ngày (giá gói thầu 1,334 tỷ đồng);

Mới đây (22/8), Công ty CP nước sạch Quảng Ninh phê duyệt Quyết định 20HG/PDKQLCNT/QĐ-CTN công nhận KQLCNT Gói thầu: Thi công tuyến ống Licogi mở rộng thuộc dự án Đầu tư thay thế tuyến ống gang D150 bằng ống HDPE D225, D160 thuộc tuyến HG14.02.D150 khu Licogi mở rộng phường Hồng Hà; thay thế tuyến ống mạ kẽm D50 bằng ống HDPE D63 thuộc tuyến HG20.04 tổ 4, khu 2 phường Hồng Hải. Duy nhất Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng trúng thầu với giá 1,848 tỷ đồng thực hiện 60 ngày (giá dự toán gói thầu 1,866 tỷ đồng);

Công ty CP xây dựng điện Quảng Ninh có địa chỉ tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh); thành lập tháng 11/2015 với loại hình công ty cổ phần; Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; người đại diện pháp luật Lưu Việt Phương.

Theo tìm hiểu, nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 4/2017. Và từ 2018 đến nay nhà thầu được ghi nhận đã tham gia và trúng 20/28 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 365,812 tỷ đồng (với 1,721 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); Trong đó với vai trò độc lập hơn 20,193 tỷ đồng, với vai trò liên danh 345,618 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thường trúng các gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ tổ chức mời thầu...