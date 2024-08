Gói thầu tại Trung tâm Hạ tầng IDC: Nhà thầu yêu cầu làm rõ

Gói thầu “Thay thế bình ắc quy cho UPS#2 và UPS#3 IDC An Đồn” được Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thông qua Quyết định số 346/QĐ-IDC-TH ngày 25/7.



Theo đó, mục tiêu của gói thầu là thay thế 72 bình ắc quy chất lượng suy giảm, có nguy cơ mất an toàn bằng các bình ắc quy có yêu cầu kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn, nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định cho hệ thống nguồn tại IDC An Đồn (tòa nhà VNPT, đường số 3, KCN An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo Quyết định số 346/QĐ-IDC-TH, gói thầu này có giá 498.800.000 đồng, bao gồm thuế; nguồn vốn thực hiện là từ Chi phí sản xuất kinh doanh; hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh; phương thức lựa chọn nhà nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 15 ngày; thời gian thực hiện gói thầu là 70 ngày.

IDC An Đồn. (Ảnh minh họa: Internet) Theo Thông báo mời thầu, thời điểm đóng/mở thầu là 11h ngày 16/8/2024.

Yêu cầu làm rõ và… góp ý về sản phẩm!

Ngày 11/8, một nhà thầu gửi nội dung yêu cầu chủ đầu tư/bên mời thầu làm rõ E-HSMT. Đáng chú ý, ngoài hai nội dung cần làm rõ trong E-HSMT, nhà thầu còn góp ý với chủ đầu tư về sản phẩm mà “chủ đầu tư muốn dùng”.

Về nội dung yêu cầu làm rõ thứ nhất, nhà thầu cho rằng “đề bài” có thông số trùng với bình điện ắc quy thương hiệu Long có ký hiệu WPL200-12BN, điều này là vi phạm “Quy định yêu cầu về kỹ thuật mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu”, được quy định tại Điểm a Khoản 2 Phụ lục 8 (Một số nội dung của E-HSMT dẫn đến hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu 2023) Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024.

Về nội dung yêu cầu thứ hai, nhà thầu cho rằng tại phần cam kết bảo hành, chủ đầu tư đưa yêu cầu phải có “cam kết bảo hành 3 năm của nhà sản xuất vào hồ sơ tham dự thầu” là trái với Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 được trình bày rất rõ tại Khoản 12 Điều 24. Lập hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu không được đưa ra yêu cầu về cung cấp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi là giấy phép bán hàng).

Sau hai nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT, nhà thầu còn có góp 5 ý “khi quý chủ đầu tư muốn dung ắc quy Long”.

Thứ nhất, ắc quy Long dòng WPL200-12BN mà quý chủ đầu tư lựa chọn ra “đề bài” là dùng công nghệ AGM (Absorbent Glass Mat ), có khả năng xả dòng lớn trong thời gian ngắn, phù hợp cho khởi động xe, không tốt lắm cho việc ứng dụng UPS là dòng đều.

Thứ hai, đối với dòng UPS, chúng tôi khuyên dùng dạng GEL có khả năng giữ được điện giải tốt hơn, phù hợp với chu kỳ xả sâu và ít phóng điện.

Thứ ba, đặc tính của UPS là hoạt động trong nhà, dòng Imax (Max. discharge current) chỉ nên quy định gấp 3 đến 5 lần dung lượng danh nghĩa. Ở đây cụ thể là 200Ah, thì tối đa cũng chỉ cần Imax =1000A. Quan trọng nhất là dòng ngắn mạch thì chủ đầu tư lại không yêu cầu (bởi dòng ắc quy Long họ yếu chỗ này nên không dám đưa vào thông số).

Thứ tư, ngoài ra, công nghệ AGM có tuổi thọ không cao, nói không cần bảo dưỡng nhưng muốn kéo dài tuổi thọ thì sau 1 năm phải tiến hành châm bù nước axit. Trong khi đó công GEL là dạng bán rắn có thêm Silicdioxide và dung dịch axit electrolyte.

Ắc quy Long WPL200-12BN. (Ảnh minh họa: Internet) Thứ năm, ngoài ra thông số nội trở (internal resistance) quý chủ đầu tư đang lấy của thông số của dòng WPL200-12BN là ≤ 3 mOhms. Nhưng thông số danh nghĩa này sẽ thay đổi rất nhanh theo thời gian. Chúng tôi có kiến nghị là nội trở ≤ 5 mOhms như hầu hết các yêu cầu mời thầu của các đơn vị khác. Để tăng tính cạnh tranh và đem đến những sản phẩm tốt nhất cho quý chủ đầu tư.

Chủ đầu tư/bên mời thầu trả lời gì?

Ngày 12/8, Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu.

Về cam “kết bảo hành 3 năm”, chủ đầu tư/bên mời thầu cho rằng do lỗi soạn thảo, nên đã chỉnh sửa E-HSMT, thành “thời gian bảo hành: Tối thiểu 3 năm”.

Về các nội dung khác, chủ đầu tư/bên mời thầu cho rằng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT đưa ra hoàn toàn đảm bảo tính cạnh tranh để lựa chọn sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn loại ắc quy đang sử dụng tại các Trung tâm dữ liệu.

“Công nghệ: Accu axit chì kín khí, có van điều áp, không cần bảo dưỡng (AGM/GEL/AGM-GEL hoặc công nghệ tương đương hoặc tốt hơn) chuyên dụng cho các thiết bị viễn thông, hệ thống thiết bị nguồn UPS (tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật/I. Thông số kỹ thuật/2. Chủng loại)

Thông số kỹ thuật: Được xây dựng trên cơ sở có nhiều hãng sản xuất với sản phẩm hiện tại hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT”, văn bản trả lời của Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT thể hiện.

Văn bản của Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT không có nội dung trả lời yêu cầu làm rõ thứ nhất của nhà thầu, là “đề bài” có thông số trùng với bình điện ắc quy thương hiệu Long có ký hiệu WPL200-12BN” mà theo nhà thầu, là vi phạm “Quy định yêu cầu về kỹ thuật mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu”, được quy định tại Điểm a Khoản 2 Phụ lục 8 (Một số nội dung của E-HSMT dẫn đến hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu 2023) Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024.