TP. HCM: Cty Hoàng Phương Minh trúng 6 gói thầu tại UBND xã An Phú

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh (địa chỉ tại ấp Xóm Chùa, Lam Thuy xã An Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM) thành lập năm 2009; ông Trần Phương Minh là người đại diện pháp luật.



Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/7/2016; đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 1 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 15,8 tỷ đồng, toàn bộ trúng độc lập (có hơn 5,95 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường trúng thầu tại huyện Củ Chi, trong đó có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, UBND các xã An Phú, Phú Mỹ Hưng, Hòa Phú, Tân An Hội…

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, chỉ trong ngày 14/5, UBND xã An Phú đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng 6 gói xây lắp. Cụ thể:

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 227, đường Bến Súc (điểm đầu đường Bến Súc - điểm cuối Đường 791, các ấp An Hòa - An Bình), có tổng mức đầu tư 605.982.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Gói thầu có giá 449.744.000 đồng; ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 238/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 445.179.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 164, đường Bến Súc (điểm đầu đường Bến Súc - điểm cuối Đường 793, ấp An Hòa), có tổng mức đầu tư 699.758.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Tại gói thầu, ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 235/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 504.653.000 đồng (giá gói thầu 509.721.000 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 199, đường Bến Súc (điểm đầu đường Bến Súc - điểm cuối Đường 791, ấp An Hòa), có tổng mức đầu tư 629.000.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Tại gói thầu, ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 237/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 486.098.000 đồng (giá gói thầu 491.073.000 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 248, đường Bến Súc (điểm đầu đường Bến Súc - điểm cuối Đường 793, ấp An Bình), có tổng mức đầu tư 588.000.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Gói thầu có giá 471.000.000 đồng; ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 239/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 466.623.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 259, đường Bến Súc (điểm đầu đường Bến Súc - điểm cuối Đường 791, ấp An Bình), có tổng mức đầu tư 604.000.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Gói thầu có giá 476.620.000 đồng; ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 240/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 471.647.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm số 169, đường Cây Gõ (điểm đầu Cây Gõ - điểm cuối Nguyễn Văn Tiệp, ấp Xóm Chùa), có tổng mức đầu tư 819.000.000 đồng. Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 4/3/2024. Gói thầu thi công xây dựng công trình, có giá 650.473.000 đồng; ngày 14/5, UBND xã An Phú đã phê duyệt Quyết định số 236/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng thầu với giá 643.890.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Mới đây (14/6/2024), UBND xã An Phú đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh thi công gói thầu làm mái che phía trước trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú (bên hông UBND xã An Phú), có giá 98.000.000 đồng, thực hiện trong 15 ngày.

Trước đó, UBND xã Tân An Hội đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh thi công 3 gói thầu xây lắp:

Ngày 01/06/2024, UBND xã Tân An Hội đã phê duyệt Quyết định 254/Đ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng gói xây lắp thuộc DA Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Quởn (điểm đầu Nguyễn Thị Rõ - điểm cuối Trình Thị Gắt, ấp Mũi Lớn 1), có giá 876.688.000 đồng. Nguồn: MSC

Ngày 1/6, UBND xã Tân An Hội đã phê duyệt công ty trúng 2 gói thầu, gồm: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Quởn (điểm đầu Nguyễn Thị Rõ - điểm cuối Trình Thị Gắt, ấp Mũi Lớn 1), có giá 876.688.000 đồng (giá gói thầu 878.989.642 đồng), thực hiện trong 90 ngày; sửa chữa, nâng cấp Đường 359 (điểm đầu Đường 355, Tổ 4B - điểm cuối giáp đường Kênh đông, Tổ 4A, ấp Xóm Huế), có giá 920.357.000 đồng (giá gói thầu 921.429.056 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Ngoài ra, ngày 28/5/2024, UBND xã Tân An Hội đã phê duyệt Quyết định số 239/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phương Minh trúng gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đường nội đồng kênh N46, ấp Tây (điểm đầu kênh N46, điểm cuối kênh tiêu nước nhĩ), xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, có giá 871.345.000 đồng (giá gói thầu 873.570.085 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Bên cạnh đó, công ty còn thi công sửa chữa, cải tạo chống thấm, chống dột mái ngói, trụ sở UBND; nâng cấp nền sân, khu vực tiếp giáp Công an xã, của UBND xã Phú Mỹ Hưng; sửa chữa văn phòng Ấp 2 và Ấp 8, xã Hòa Phú, của UBND xã Hòa Phú…