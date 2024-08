Gói thầu hơn 4 tỷ của Điện lực Bình Dương về tay ai?

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dự án Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế 22kV thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - Bến Cát - Thuận An năm 2024 được Công ty Điện lực Bình Dương phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tại Quyết định 834/QĐ-PCBD ngày 10/06/2024 với tổng mức đầu tư hơn 9,209 tỷ đồng nhằm cải thiện chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục qua hệ thống phân phối thuộc địa bàn quản lý của Công ty Điện lực Bình Dương; Đảm bảo vận hành lưới điện, hạn chế sự cố, phục vụ tốt cho khách hàng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan đô thị, an ninh quốc phòng...