Quảng Ngãi: Lộ doanh nghiệp trúng dự án KĐT hơn 820 tỷ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị Nam Phổ Minh.



Kết quả cho thấy, liên danh Công ty CP Bất động sản Thiên Phú Hưng và Công ty CP Đầu tư VCN là nhà đầu tư được phê duyệt làm dự án trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi được giao hướng dẫn liên danh Công ty CP Bất động sản Thiên Phú Hưng và Công ty CP Đầu tư VCN nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Trong liên danh nhà đầu tư, thành viên đứng đầu là Công ty CP Bất động sản Thiên Phú Hưng có địa chỉ giao dịch tại thôn Làng Trù, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp được thành lập ngày 1/12/2021, với hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề chính. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Yến.

Trên các trang thông tin đấu thầu cho thấy, không có gói thầu hay dự án nào do Công ty CP Bất động sản Thiên Phú Hưng trúng thầu hay thực hiện.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư VCN được thành lập vào ngày 5/5/2006, tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vinaconex - UPGC. Doanh nghiệp có địa chỉ tại tòa nhà VCN Tower, số 2 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Khánh Toàn.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư VCN là chủ đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn và uy tín tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như: Khu đô thị VCN Phước Hải (quy mô 30ha); Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (quy mô 37ha); Khu đô thị VCN Phước Long (quy mô 18ha); Khu đô thị VCN Phước Long 2 (quy mô 13,8ha); Khu đô thị sinh thái VCN (quy mô 71,5ha); Cụm công nghiệp Diên Phú VCN, huyện Diên Khánh (quy mô hơn 25ha)… và gần 20 dự án toà nhà căn hộ, văn phòng, trường học, trung tâm mua sắm, dịch vụ.

Hé lộ DN vừa trúng DA khu đô thị hơn 820 tỷ ở Quảng Ngãi (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Quay trở lại với dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh , trước đó, ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, dự án có diện tích 36,104ha, địa điểm thực hiện tại phường Phổ Minh và Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng vốn đầu tư dự kiến 820,23 tỷ đồng. Trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại là 2,7ha, với 220 căn nhà ở nằm trên trục đường chính; đất ở liên kế (đất nền) là 9,4ha, với 751 lô đất; đất ở biệt thự (đất nền) 1,64ha, với 106 lô đất; đất công cộng, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 22,3ha.

Thời gian hoạt động của dự án 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất; tiến độ thực hiện dự án 5 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn).

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, đối với đất thương mại - dịch vụ, đất công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, đất hạ tầng xã hội sau khi được đầu tư xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhà đầu tư bàn giao lại phần hạ tầng này cho chính quyền địa phương quản lý.

Ngày 17/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi có thông báo mời các nhà đầu quan tâm dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh tham gia nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Đến tháng 12/2022, đơn vị này công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án là liên danh Công ty CP Bất động sản Thiên Phú Hưng và Công ty CP Đầu tư VCN.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, vào tháng 6/2022, UBND thị xã Đức Phổ đã có văn bản gửi Sở Tái nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ngãi về việc cho ý kiến tại dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh tại phường Phổ Minh và phường Phổ Vinh.

UBND thị xã Đức Phổ cho biết, về đất công, theo báo cáo, tổng diện tích đất UBND phường Phổ Vinh quản lý là 27.736m2/62 thửa đất; còn tổng diện tích đất UBND phường Phổ Minh quản lý 78.967m2/97 thửa đất. Đối chiếu với bản đồ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND phường Phổ Vinh và UBND phường Phổ Minh quản lý theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã được Sở TN&MT thẩm định thì có 6.326m2/14 thửa là đất công ích do UBND phường Phổ Vinh quản lý và 7.611m2/28 thửa là đất công ích do UBND phường Phổ Minh quản lý.

Đối chiếu khoản 1, Điều 3 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì khu đất không liền thửa với nhau, nằm ở nhiều vị trí khác nhau, do đó, địa phương không thể tách các thửa đất thành dự án độc lập tại các vị trí trong ranh giới đề xuất của dự án để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, hiện địa phương không có kế hoạch sử dụng phần diện tích đất do Nhà nước quản lý nói trên để đấu giá quyền sử dụng đất mà mục đích chính của việc kêu gọi đầu tư là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu xây dựng đô thị Đức Phổ đạt tiêu chí đô thị loại 3 theo chương trình phát triển đô thị được duyệt.

Theo UBND thị xã Đức Phổ, dự án có sử dụng đất trồng lúa nên chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt theo đúng quy định. Bên cạnh đó, trong khu vực đề xuất dự án có tài sản công là nhà sinh hoạt văn hóa thôn Lâm An cũ và sân vận động phường Phổ Minh, đề nghị chủ đầu tư (được chọn sau khi đấu thầu dự án) phải bố trí đủ quỹ đất trong khuôn viên dự án và bố trí kinh phí để xây dựng lại nhà sinh hoạt văn hóa và sân vận động để nhân dân sinh hoạt.

Đối với phần diện tích đất sông Lò Bó, chủ đầu tư (được chọn sau khi đấu thầu dự án) trong quá trình thiết kế chi tiết tỷ lệ 1/500 phải tính đến phương án thoát nước trong mùa mưa lũ đối với khu vực dự án và khu vực lân cận bị tác động, đảm bảo việc thoát lũ, không ngập cục bộ khi thực hiện dự án.

Cùng đó, dự án có thu hồi đường giao thông nội đồng và các mương tưới, tiêu phục vụ sản xuất, do đó, chủ đầu tư cần phối hợp đia phương hoàn trả lại các tuyến kênh và đường đi để đảm bảo tưới, tiêu và đi lại của nhân dân tại khu vực lân cận dự án…