Loạt thú cưng nhập ngoại cực lạ ở Việt Nam, nhìn là mê đắm

Khỉ đuôi sóc hay khỉ Marmoset là một loài khỉ nhỏ rất đặc biệt, có nguy cơ tuyệt chủng cao cho đến khi có phong trào nuôi loài này như thú cưng. Do là loài thú hoang dã không thể thuần hóa nên người nuôi không thể lường trước được lúc chúng tấn công chủ, đặc biệt trong thời kỳ giao phối chúng sẽ trở nên dữ tợn, nguy hiểm. Đây cũng là một trong những loài thú cưng nhập ngoại được yêu thích nhất, nổi tiếng nhất. Mặc dù vậy, do vẻ đáng yêu, kích thước nhỏ nhắn đặc biệt, loài khỉ Marmoset vẫn rất được lòng những dân chơi thú cưng độc lạ. Tại Việt Nam, loài này được nhập và bán với giá "trên trời" từ 8.000-10.000 USD/con. Rồng Australia, tên khoa học là Pogona barbata - Pogona vitticeps cũng là một trong những loài thú cưng hiếm lạ được dân chơi thú cảnh Việt Nam săn lùng do dễ nuôi, thân thiện và độc đáo. Là loài bò sát rất linh động, ăn nhiều, vì vậy người nuôi cần bổ sung dinh dưỡng liên tục và kịp thời cho sự phát triển mạnh mẽ của chúng. Tuy ăn nhiều nhưng đây là một loại thú cưng dễ nuôi, ăn tạp, thức ăn đơn giản gồm rau xanh, dế, chuột bao tử... Hiện giá bán những con rồng Australia dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng. Sóc bay Australia, tên khoa học là Sugar glider là một trong những loài thú cưng nhập ngoại được yêu thích nhất bởi vẻ đáng yêu hiếm có khó tìm của mình. Kích thước nhỏ nhắn, xinh xắn có để đậu trên ngón tay. Hình dáng giống sóc nhưng lại có khả năng bay lượn trong không khí như chim, loài sóc bay Australia hút hồn giới chơi thú cảnh dễ dàng. Theo các nhà sinh vật học, sóc bay thực ra là những sinh vật có túi, giống như chuột túi, nhờ màng liên kết giữa các chi mà chúng có thể dễ dàng di chuyển từ cây này qua cây khác. Hiện giá bán một cặp sóc bay Australia ở Việt Nam rơi vào khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng. Khủng long 6 sừng Axolotl hay còn gọi là giông Axolotl là một trong những loài thú cảnh độc đáo nhất được nhập ngoại về Việt Nam. Chúng nổi tiếng là những con thú cảnh khó chiều, khó cưng vì tính tình đỏng đảnh. Tuy vậy, do ngoại hình đặc biệt và độ hiếm có, khủng long 6 sừng Axolotl vẫn được ưa chuộng. Theo các nhà khoa học, giông Axolotl, tên khoa học là Ambystoma mexicanum là một loài kỳ giông kéo dài tính trạng thơ ấu, có quan hệ gần gũi với kỳ giông hổ. Ấu trùng loài này không thể trải qua giai đoạn biến thái, do đó con trưởng thành vẫn ở trong nước và có vây ngoài. Ngày nay, Axolotl chỉ yếu sinh sống các hồ nuôi nhân tạo sinh vật cảnh, ngoài tự nhiên chúng được xem là đã tuyệt chủng. Một con giông Axolotl kích thước 15cm có giá khoảng 1 triệu đồng. Cáo sa mạc, tên khoa học là Fennec, là một loài cáo cực đáng yêu với đôi mắt tròn đen láy và chiếc tai dài, to bất thường. Mặc dù là thú nuôi phổ biến ở Mỹ nhưng chúng được coi là hàng hiếm ở Việt Nam, được các dân chơi thú cảnh săn lùng ráo riết mặc dù giá không hề rẻ. Với vẻ ngoài đáng yêu của mình, cáo sa mạc dễ dàng "móc túi" của những dân chơi thú cảnh độc lạ khoảng từ 40 - 50 triệu đồng/con. Giá của cáo sa mạc dao động tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi của chúng. Con cái có giá cao hơn con đực, càng nhỏ tuổi giá lại càng cao. Thằn lằn béo Tegu hay còn gọi là quái vật béo bệu là một chi bò sát lớn có nguồn gốc Nam Mỹ. Hiện nay một số nơi nuôi chúng làm cảnh như một thú nuôi độc lạ, thể hiện đẳng cấp của người chơi vì chúng có giá đắt đỏ lại khá hung tợn, khó thuần. Hơn nữa, việc nuôi chúng cũng tốn kém hơn rất nhiều so với các loài bò sát cảnh khác. Thằn lằn béo Tegu có tên khoa học là Tupinambis, nằm trong họ thằn lằn Caiman. Tuy có ngoại hình khá nặng nề, nhưng thằn lằn Tegu lại rất nhanh nhẹn, giỏi leo trèo. Khiđói bụng nó có thể tấn công con người để ăn thịt. Hiện tại, giá một con thằn lằn béo Tegu rơi vào khoảng 10 triệu đồng. Bạn có thể tin hoặc không nhưng một con tép ong đỏ như thế này có giá từ 50 đến 70 triệu đồng, một con số "trên trời" đối với một thú cưng giáp xác nhỏ bé. Tép cảnh hay tép ong đỏ có tên khoa học là Caridina, một chi tôm Atyidae, là loài ăn lọc và ăn xác chết, có giáp dài từ 0,9–9,8mm, màu sắc rực rỡ với những sọc trắng và sọc đỏ đậm xen kẻ chạy dọc khắp cơ thể. Mặc dù cực đắt đỏ nhưng tép ong đỏ vẫn được lòng những dân chơi thú cảnh sành sỏi bởi độ hiếm của mình. Mời quý độc giả xem video: “Tan chảy” với khoảnh khắc “valentine” lãng mạn của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

