Quảng Nam: Rà soát tài chính dự án Khu dân cư Thống Nhất

Liên quan đến chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành là một doanh nghiệp tư nhân có vai vế trên thị trường địa ốc, được thành lập vào ngày 14/8/2012 tại TP Đà Nẵng; tiền thân là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành. Ngành nghề kinh doanh gồm kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng… Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Trần Quốc Bảo.

Trên website của mình, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành cho biết thị phần hướng tới là khu vực miền Trung - Tây Nguyên với mục tiêu mang tới sản phẩm dự án đất nền cho các khách hàng là người có thu nhập thấp. Chính từ quan điểm này, thời gian qua, Đà Thành đã liên tục mở rộng quỹ đất của mình tại các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Ngoài dự án Khu dân cư Thống Nhất, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành đã và đang thực hiện hàng loạt dự án lớn gồm: Khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (Green Lake City, 19,29ha); Khu đô thị Tân An, TP Buôn Ma Thuột (21,74ha); Khu đô thị Bắc khu hành chính huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (14ha, tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng); Khu Đô thị Highlands Park Complex, TP Buôn Mê Thuột (91ha, tổng mức đầu tư 621 tỷ đồng); Khu dân cư đô thị Hà Quảng, tỉnh Quảng Nam (18,3ha); Tổ hợp Chung cư VN Đà Thành Buôn Ma Thuột (12.816m2); dự án Coco Rivergarden, tỉnh Quảng Nam (20,8ha); Khu công viên kết hợp dịch vụ giải trí Cẩm Châu – Hội An (Vườn Phố Hội, 3,5ha); VN Đà Thành Shophouse Luxury Buôn Ma Thuột – phân khu B Tân An (150 căn)…