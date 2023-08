Quảng Nam: Hái ra tiền từ kinh tế vườn, thu cả trăm triệu/năm

Thu nhập bình quân từ 6,7 triệu đồng lên 42,6 triệu đồng người/năm

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam nhấn mạnh: "Hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tiên Phước, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

Đến nay, chương trình xây dựng NTM đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, căn bản, kết cấu hạ tầng, nhất là ở các xã đã đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân".

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, đến tháng 6/2023, huyện Tiên Phước có 11/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 8 xã so với năm 2015, không còn xã dưới 16 tiêu chí; 2 xã Tiên Lập, Tiên Ngọc được hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2022; xã Tiên Lãnh đã đạt chuẩn 19/19 Tiêu chí của Bộ tiêu chí xã NTM, đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Tổng số tiêu chí NTM đạt bình quân 18,3 tiêu chí/xã, tăng 17 tiêu chí so với năm 2011. Số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu là 14 thôn, tăng 14 thôn so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,7 triệu đồng/người/năm, năm 2010 lên 42,6 triệu đồng/người/năm vào năm 2021.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn và lồng ghép các chương trình, dự án tập trung đầu tư thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, tạo đột phá cho quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các xã.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2022 đạt 916.160 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án 382.316 triệu đồng; nguồn khác như vốn tín dụng, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư 1.444.887 triệu đồng.

Lễ phát động khu dân cư kiểu mẫu ở huyện Tiên Phước. Ảnh: CTV

"Có thể nói, kết quả chương trình NTM của huyện Tiên Phước trong những năm qua đã đi vào chiều sâu, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.