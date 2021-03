PV Power chính thức bán vốn PVM vào ngày mai 17/3

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 19,9 triệu cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí từ ngày 17/3-15/4 theo phương thức khớp lệnh.



Theo nhiều nguồn tin được lan truyền trước đó, PV Power dự kiến giá bán khởi điểm là 21.500 đồng/cp. Với mức giá dự kiến này, PV Power có thể thu về tối thiếu 428 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ số cổ phiếu PVM theo kế hoạch đề ra.

Sau thông tin thoái vốn của POW được công bố, giá cổ phiếu PVM đã tăng mạnh và đang tạm đạt mức đỉnh lịch sử với 30.200 đồng/cp trong phiên sáng 16/3, tăng hơn 34% so với đầu năm.

Ngay sau động thái thoái vốn của POW, CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cũng nhanh chóng đăng ký bán toàn bộ hơn 3,8 triệu cổ phiếu PVM.

Số cổ phiếu này tương ứng tỷ lệ 9,9% vốn PV Machino để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 12/3-11/4 thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn. Ước tính, tính SHS thu về hơn 100 tỷ đồng sau thương vụ này.

Mới đây, PVM cũng đã đặt mục tiêu hoạt động sau khi cổ đông lớn thoái vốn như đạt được 1.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 35% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận sau thuế 2021 xấp xỉ 50 tỷ đồng, tương đương năm 2020. Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ tăng từ 10% lên 11%.