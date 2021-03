Mặt bằng "đất vàng" phố cổ Hà Nội giảm giá cho thuê… vẫn ế

Mặt bằng khu vực phố cổ Hà Nội luôn được cho thuê với mức rất cao, có thể từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên vì dịch COVID-19 mà nhiều cửa hàng ở phố cổ đã phải tạm dừng kinh doanh, cho thuê lại mặt bằng do doanh thu không đủ chi trả tiền nhà và tiền thuê nhân công. Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 15/3, tại những tuyến phố trung tâm Hà Nội có mặt tiền đắt đỏ, vốn kinh doanh sầm uất như: Hàng Đào, Hàng Cân, Hàng Ngang, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng, Đồng Xuân,… xuất hiện dày đặc những tấm biển cho thuê mặt bằng. Ngôi nhà này có mặt tiền ngay phố Hàng Đào, trước đây mặt bằng tầng 1 được chủ nhà cho thuê kinh doanh thời trang. Thế nhưng, do ảnh hưởng dịch COVID-19 người thuê trước không cầm cự nổi đành phải trả lại mặt bằng. Từ sau Tết Nguyên đán 2021, chủ nhà treo biển tìm khách thuê mới nhưng đến nay chưa có ai. Một chủ cửa hàng đang kinh doanh thời trang trên phố Hàng Đào cho biết, từ đợt dịch COVID-19 bùng phát lần 1 đã khiến hoạt động kinh doanh của hầu hết các cửa cửa hàng thời trang ở khu vực này bị giảm sút. Đến đợt dịch lần 2, tình cảnh kinh doanh càng trở nên ế ẩm hơn vì không có khách. Mặt bằng cho thuê nhan nhản ở khu vực phố cổ Hà Nội. Tại vị trí “vàng” ở phố Hàng Khay, đối diện bờ hồ Hoàn Kiếm, những tấm biển cho thuê mặt bằng cũng xuất hiện rất nhiều. Theo người dân, dọc con phố Đinh Tiên Hoàng, từ đầu năm nay, những mặt bằng bỏ trống, cửa đóng then cài xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nhiều mặt bằng bán lẻ ở khu phố cổ Hà Nội nhiều tháng qua rơi vào cảnh ế ẩm chẳng ai thuê. Thậm chí có những vị trí "vàng" được chủ nhà giảm tương đương 30-40% nhưng vẫn không mấy cải thiện. Nhiều nhà treo biển cho thuê nhưng lâu nay vẫn chưa thấy có khách tới hỏi. Trên phố Hàng Gai, hàng loạt cửa hàng kinh doanh cũng đóng cửa, cài then, cho thuê mặt bằng... Có mặt bằng nằm ở vị trí đắc địa được chủ nhà giảm từ 35 triệu đồng/tháng xuống còn 10 hoặc 5 triệu/tháng, nhưng vẫn không có khách thuê. Do tác động của dịch COVID-19, lần đầu tiên mặt bằng nhà phố cổ Hà Nội khó tìm khách thuê.

