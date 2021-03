4 món kinh dị nhất thế giới nhìn đã "rùng mình"... đắt đỏ và hút khách

Trái sầu riêng trồng nhiều tại Việt Nam được bình chọn là loại trái cây có mùi khó ngửi nhất thế giới. Ảnh: Channelnewsasia Theo tiến sĩ Martin Steinhaus thuộc Trung tâm nghiên cứu hóa học thực phẩm tại Đức, có tới 19 hợp chất tạo mùi được xác định trong mùi hương của sầu riêng, nhưng chính xác hơn cả thì đó là mùi của đôi tất sau khi đi tập gym. Ảnh: Channelnewsasia Trong số các loại sầu riêng trên thế giới, sầu riêng Kanyao là loại trái cây đắt nhất và được giới nhà giàu “săn lùng” nhiều nhất. Ảnh: Channelnewsasia Tại cuộc đấu giá sầu riêng ở Thái Lan năm 2019, quả sầu riêng giống Kanyao đặc biệt này đã lập kỉ lục thế giới với mức giá 48.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Channelnewsasia Súp xác thối là món ăn kinh dị nhưng rất hút khách ở Hàn Quốc. Mùi vị gắt, nồng đặc trưng của món súp xác thối Hàn Quốc được tạo nên bởi nguyên liệu đậu nành lên men. Ảnh: Living + Nomads. Theo đó, đậu nành luộc được ủ lên men từ 2-3 ngày trong điều kiện 40 độ C. Sau khi lên men, một phần đậu nành sẽ được giã nhỏ, đem trộn với phần đậu để nguyên cùng muối và bột ớt. Hương vị của món ăn được ví như mùi cá chết hay xác thối lâu ngày. Ảnh: Living + Nomads. Được xem là một trong những món ăn kinh dị bậc nhất thế giới, chuột bao tử sống ở Trung Quốc khiến nhiều người run rẩy, thậm chí phải “khóc thét” khi thưởng thức. Ảnh: Internet Thực chất món này bắt nguồn từ xa xưa chứ không phải là một “mĩ vị” mới được khám phá. Sử sách Trung Quốc cũng từng nhắc đến món “chuột bao tử” như một món đại tiệc “độc nhất vô nhị” của Từ Hy Thái hậu. Ảnh: Internet Được đánh giá là một trong những món ăn đáng sợ nhất thế giới, phô mai giòi Casu Marzu ở Italia khiến ngay cả du khách can đảm nhất cũng phải rùng mình. Ảnh: Gourmio. Phô mai giòi là món ăn được các gia đình người địa phương coi trọng, thường được đưa ra trong các dịp lễ hay đám cưới. Tuy nhiên, họ không sản xuất trên quy mô lớn do loại phô mai này bị cấm theo luật an toàn thực phẩm của EU. Ảnh: Gourmio. Giá chợ đen của Casu Marzu có thể gấp đôi các loại phô mai địa phương thông thường khác. Ảnh: Gourmio. Video: Food Blogger bỏ tiền ra review món ăn. Nguồn: VTV24

