Phật thủ bonsai tiền triệu “cháy hàng” dịp Tết 2025

Sở hữu vẻ đẹp độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, phật thủ là loại quả được ưa chuộng bày lên mâm ngũ quả mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Facebook Năm nay, trên thị trường xuất hiện thêm nhiều cây phật thủ bonsai với dáng vẻ độc đáo. Ảnh: FB Tạ Kim Chung Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều nhà vườn trồng phật thử bị hư hỏng nên số lượng cung cấp ra thị trường không nhiều. Ảnh: Dân Việt Trên thị trường, mỗi chậu phật thủ bonsai nhỏ giá từ trên 500.000 đồng. Ảnh: FB Nguyễn Yên Trong khi đó, một cây phật thủ kích thước lớn hơn một chút gồm 3 quả giá trung bình khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: FB Mai Thanh Tú Những cây phật thủ nhiều quả hơn, quả to đẹp hơn giá cao hơn, có thể lên đến vài triệu đồng/cây. Ảnh: FB Bắp Ngô Tuy nhiên, loại phật thủ bonsai này rất hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được. Ảnh: Hường Lập Một trong những lý do khiến phật thủ bonsai khó mua trên thị trường là số lượng hàng hóa khan hiếm. Ảnh: Facebook Hơn nữa, việc chăm sóc và nuôi dưỡng một cây phật thủ bonsai đòi hỏi thời gian và công sức lớn. Ảnh: Facebook Vào dịp Tết Nguyên, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao đột biến cũng đẩy giá thành lên cao. Ảnh: Facebook

