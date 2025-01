Lực lượng Kiev đang cố gắng giữ vững khu vực chiếm đóng ở vùng Kursk bằng mọi giá dù bị tổn thất nặng nề và thiếu quân số. Trước tình cảnh đó, quân đội Ukraine buộc phải đưa lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sang làm lính bộ binh để nhằm lấp việc thiếu quân số trong các cuộc tấn công. Gần đây, các đơn vị đặc biệt của Ukraine, ngày càng tham gia nhiều hơn trong các hoạt động chiến đấu ở tuyến đầu ở Kursk, thay vì hành động ở phía sau chiến tuyến của quân đội Nga, giống như những gì mà họ đã được huấn luyện. Bây giờ, họ là những người lính bộ binh, phải cầm súng xung phong vào các chiến hào của quân Nga và chịu nhiều tổn thất. Trên thực tế, các chỉ huy Ukraine buộc phải sử dụng các đơn vị lính đặc nhiệm, như bộ binh thông thường, nhưng họ không có lựa chọn nào khác; ký do là các đơn vị tuyến đầu của AFU quá thiếu quân số; trong khi việc tuyển quân ở tuyến sau, lâm vào cảnh khó khăn. Ở mặt trận Kursk, lúc đầu Ukraine đưa các đơn vị dự bị cơ động tinh nhuệ, có tinh thần chiến đấu cao tới đây; nhưng tình hình đã thay đổi hoàn toàn, khi quân số của Kiev tại Kursk bị thiệt hại quá lớn. Hiện nay có rất nhiều đơn vị bộ đội địa phương của Ukraine, đang chiến đấu ở Kursk và và phần lớn họ bị ép buộc vào quân đội. Những đơn vị này có thể ở thế phòng thủ ở tuyến 2 hay tuyến 3, nhưng không thể cử họ xung phong vào các vị trí của quân Nga, vì như vậy họ sẽ bỏ chạy. Do đó, chỉ huy Ukraine phải sử dụng các đơn vị “tinh hoa” làm bộ binh, bất chấp tổn thất. Điều này không chỉ có ở mặt trận Kursk và cả những mặt trận khác. Trang Topwar của Nga đưa tin, các đơn vị của Nga ở mặt trận Kursk, tiếp tục các hoạt động tấn công, thắt chặt vòng vây quanh Sudzha. Bất chấp sự kháng cự ngoan cường của quân Ukraine, nhưng cuộc tấn công của Moscow vẫn không dừng lại. Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng trên hướng mặt trận Kursk; hiện nay tình báo Nga phát hiện có 12 lữ đoàn của Ukraine tại Kursk, gồm 1 lữ đoàn xe tăng, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Thương vong của Ukraine ngày càng gia tăng tại Kursk và khu vực biên giới Ukraine giáp khu vực Kursk, đặc biệt là khi các trận đánh ác liệt diễn ra cả ở cả phía bắc và phía nam Sudzha. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong một ngày, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 460 lính Ukraine. Kênh North Wind đưa tin, những đơn vị Ukraine chiến đấu ở Kursk không rút lui, hiện đang trú quân ở những vành đai rừng ở Makhnovka, nhưng bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga săn lùng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở phía làng Pogrebki. Quân Ukraine ở Kursk cũng đang cố gắng giành chỗ đứng ở Kositsa gần Russky Porechny. Theo thông tin từ kênh "Tổng lãnh thiên thần của Lực lượng đặc biệt", quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn bằng hỏa lực pháo binh và không quân đối với trục đường Malaya Loknya - Yuzhny, tiêu diệt mọi phương tiện cơ giới của quân Ukraine di chuyển trên con đường này. Hiện tình hình ở khu vực Kursk còn rất khó khăn, nhưng Nga đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nhưng do điều kiện thời tiết xấu, khi đài dự báo thời tiết, thông báo tình hình thời tiết ở đây có sương giá; điều này đã hạn chế hỏa lực của pháo binh và không quân Nga, do thiếu khả năng quan sát. Còn các nhà phân tích phương Tây tính toán rằng, Nga đã tái chiếm 2/3 lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng ở khu vực Kursk trong một tuần. Các lực lượng vũ trang Nga đã tái chiếm lại các vùng lãnh thổ ở khu vực Berdin-Novosotnitsky, sau đợt phản công của Ukraine hồi đầu tháng 1. Áp lực đáng kể từ Nga được ghi nhận về phía Malaya Loknya, nơi Ukraine đã rút lui qua sông để giữ bên sườn. Hiện tại, không quá 443 km2 diện tích vùng Kursk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev, trong khi ở đỉnh điểm của sự chiếm đóng từ tháng 8 đến tháng 9/2024 là 1,2 nghìn km2. Bản thân Ukraine cũng thừa nhận tình hình khó khăn trên chiến tuyến. Chỉ huy Lữ đoàn độc lập số 3 của Ukraine ở Kursk, Trung tá Andrei Biletsky, trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình địa phương, nói rằng đơn vị của anh ta đang phòng thủ cùng lúc trước hai sư đoàn của Nga. Theo Biletsky, thông lệ tiêu chuẩn của chỉ huy quân đội Ukraine, là giao những nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ huy Lữ đoàn 3 kêu ca rằng, nhiệm vụ được giao cho lữ đoàn 3-5 nghìn quân của ông, nên được giao cho một sư đoàn có từ 6-25 nghìn quân. Theo Biletsky, các đơn vị của Ukraine đang phải đối mặt với sức tiến công khủng khiếp của Nga, đặc biệt là hỏa lực pháo binh, không quân và UAV FPV. Trong khi đó Ukraine đang thiếu quân số bổ sung trầm trọng, thiếu hỏa lực chiến đấu và mệnh lệnh chỉ huy không phù hợp với thực tế. Biletsky nêu ra dẫn chứng, chỉ huy cấp trên của ông “yêu cầu theo quy định”, nhưng lại đặt ra nhiệm vụ “hoàn toàn không theo quy định”. Lữ đoàn đảm nhiệm phòng ngự trên một mặt trận gần 50 km vuông. Trong khi khu vực này, đang bị tấn công bởi hai sư đoàn của Nga.

