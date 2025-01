Loài cá dân dã bất ngờ được dân phố lùng mua ăn Tết

Cá thửng (có tên gọi khác là cá mối), phổ biến ở vùng biển miền Trung, nhiều nhất tại Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Facebook Từ xưa, người dân miền biển Nghệ An đã chuộng cá thửng và đưa vào các món ăn trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Báo Nghệ An Ngày nay, cá thửng trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết. Có thời điểm, sản phẩm làm ra không đủ bán cho khách hàng. Ảnh: Tiền phong Nhiều khách du lịch thích thú đặt mua vì cá thửng thơm ngon, hình dáng độc đáo, đặc biệt còn để được rất lâu, càng kho càng ngon. Ảnh: Tiền phong Nhiều khách còn lựa chọn mua về làm quà Tết, gửi đi nước ngoài. Ảnh: Báo Nghệ An Trên chợ mạng và các cửa hàng hải sản, cá thửng có giá từ 80.000 - 130.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Gần Tết, mức giá có thể đắt gấp đôi. Ảnh: Báo Nghệ An Những ngày gần Tết, người dân làng chài Nghi Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) tất bật xông đặc sản cá thửng. Mỗi ngày, có hộ chế biến từ 3-5 tạ cá để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: Báo Nghệ An Cá được lựa chọn tươi ngon, thịt chắc, xóc muối làm sạch và uốn cong sao cho miệng cá ngậm trọn lấy đuôi tạo thành hình tròn. Ảnh: Tiền phong Sau đó, cá thửng được cho vào nồi hấp chín vừa, xếp ra vỉ sắt cho ráo nước rồi đem đi xông. Ảnh: Tiền phong Sau khi xông, cá thửng ngả màu vàng ươm rất ngon mắt. Một mẻ cá được xông trong khoảng 10 phút. Ảnh: Báo Nghệ An Cá thửng có thể chế biến thành nhiều món nhưng phổ biến nhất là cá thửng kho cùng mật mía, hành tăm, nước mắm ngon, thêm vài lát ớt. Ảnh: VTC14

Cá thửng (có tên gọi khác là cá mối), phổ biến ở vùng biển miền Trung, nhiều nhất tại Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Facebook Từ xưa, người dân miền biển Nghệ An đã chuộng cá thửng và đưa vào các món ăn trong mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Báo Nghệ An Ngày nay, cá thửng trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết. Có thời điểm, sản phẩm làm ra không đủ bán cho khách hàng. Ảnh: Tiền phong Nhiều khách du lịch thích thú đặt mua vì cá thửng thơm ngon, hình dáng độc đáo, đặc biệt còn để được rất lâu, càng kho càng ngon. Ảnh: Tiền phong Nhiều khách còn lựa chọn mua về làm quà Tết, gửi đi nước ngoài. Ảnh: Báo Nghệ An Trên chợ mạng và các cửa hàng hải sản, cá thửng có giá từ 80.000 - 130.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Gần Tết, mức giá có thể đắt gấp đôi. Ảnh: Báo Nghệ An Những ngày gần Tết, người dân làng chài Nghi Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) tất bật xông đặc sản cá thửng. Mỗi ngày, có hộ chế biến từ 3-5 tạ cá để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ảnh: Báo Nghệ An Cá được lựa chọn tươi ngon, thịt chắc, xóc muối làm sạch và uốn cong sao cho miệng cá ngậm trọn lấy đuôi tạo thành hình tròn. Ảnh: Tiền phong Sau đó, cá thửng được cho vào nồi hấp chín vừa, xếp ra vỉ sắt cho ráo nước rồi đem đi xông. Ảnh: Tiền phong Sau khi xông, cá thửng ngả màu vàng ươm rất ngon mắt. Một mẻ cá được xông trong khoảng 10 phút. Ảnh: Báo Nghệ An Cá thửng có thể chế biến thành nhiều món nhưng phổ biến nhất là cá thửng kho cùng mật mía, hành tăm, nước mắm ngon, thêm vài lát ớt. Ảnh: VTC14