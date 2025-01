Vợ Vượng Râu quyến rũ dù sinh 5 con, là “chủ tịch“ của chồng

Gần đây, nghệ sĩ hài Vượng Râu dí dỏm chia sẻ trên truyền thông, mọi thu nhập đều do vợ anh quản lý. Trước đó, trên Vietnamnet, Vượng Râu cho biết, vợ quản lý công ty riêng của anh. Vợ Vượng Râu tên Thu Hiền, sinh năm 1985, không hoạt động trong showbiz. Thu Hiền không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp. Vợ Vượng Râu sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt ưa nhìn. Nhan sắc trẻ trung của Thu Hiền cách đây nhiều năm. Có 5 con, vợ Vượng Râu vẫn quyến rũ. Thu Hiền ăn mặc táo bạo trong một chuyến đi biển cùng chồng.Vợ chồng Vượng Râu có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Nam nghệ sĩ hài chia sẻ trên Người Đưa Tin, anh không giúp được nhiều cho vợ con nhưng luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho vợ. "Tôi tin tưởng vào cách dạy con của cô ấy. Nếu không có sự quán xuyến của vợ, tôi sẽ không yên tâm để làm nghề", Vượng Râu nói. Trong cuộc phỏng vấn với Phụ nữ Việt Nam, Vượng Râu cho biết, gia đình anh ít khi có dịp đi du lịch, hiếm cơ hội “check in sang chảnh” , phần vì bận rộn nhưng cũng còn bởi nếu đi chơi sẽ ngốn số tiền không nhỏ. Hiện tại, vợ chồng Vượng Râu cho các con học trường công lập. Thu Hiền không ít lần bày tỏ tình cảm dành cho Vượng Râu. Cô từng nhắn nhủ chồng: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn đồng ý là vợ và làm mẹ của các con của anh". Thu Hiền cũng từng viết: "Lấy chồng giàu hay nghèo không quan trọng bằng lấy được người chồng có 10 thì dành cho bạn 9. Lấy được chồng tử tế hay không cũng do phúc phần của mình nữa. Ngày xưa lấy chồng em bị mê bởi cách nói chuyện thông minh, hóm hỉnh, nhưng số em lại có người chồng đạo đức và tử tế. Đúng là phúc ai người đấy hưởng". Xem video: "Gia đình Vượng Râu bên nhau'. Nguồn FB Thu Hiền

